"أسترا" للعربية: جار الحصول على الموافقات الرسمية للقاح موديرنا في السعودية

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية، أمس الأحد، عن قيام إحدى شركتها التابعة "شركة تبوك للصناعات الدوائية"، بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية "جي ام بي اتش" لبيع وتوزيع لقاحها المضاد لفيروس كوفيد-19 المعتمد على تقنية mRNA، إضافة إلى أي لقاح ضد سلالات كوفيد-19 المتحورة داخل المملكة العربية السعودية، في عقد مدته 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

وأضاف "جار الحصول على الموافقة على اللقاح من هيئة الغذاء في السعودية، وبعد الموافقة سيتم البدء في استخدام لقاح موديرنا داخل السعودية".

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وحول هذه الصفقة، قال محمد بن عبدالله الحقباني الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، اليوم الاثنين في مقابلة مع "العربية"، إن دور الشركة الوطني كفاعل محلي في صناعة الأدوية يتمثل في بحث السبل لتدعيم جهود المملكة في مكافحة الجائحة من خلال الحصول على اللقاحات، مؤكداً دور حكومة المملكة المحوري في إنجاز هذه الصفقة من خلال استقطاب شركة كبرى مثل موديرنا.

وأشار إلى أن موديرنا وضعت ثقتها في السوق السعودية في ظل شح اللقاحات وسعي دول العالم للحصول عليها، حيث وضعت الشركة المملكة في قائمة الدول للتواجد فيها من خلال شركة "تبوك للصناعات الدوائية".

كما لفت إلى أن هذه الصفقة لن تحدث أي تغيير في منظومة توزيع اللقاحات، التي ستستمر تحت مظلة وزارة الصحة.

وذكر أن لقاح موديرنا يخضع لإجراءات الترخيص من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وحال التوصل إلى موافقة الهيئة سيبدأ استخدامه في المملكة.

وأضاف الحقباني أن تحول كورونا إلى داءٍ موسمي، ما زال خاضعاً للدراسة، وقال: "نركز في هذه المرحلة على المحور الرئيسي ألا وهو تدعيم فرص المملكة في تأمين اللقاح من خلال الاستيراد، ومن ثم الانتقال للتصنيع المحلي الذي يستغرق فترة طويلة نظراً لما يتطلبه من تراخيص وإنشاء المصنع".

ولفت أيضاً إلى أن الصفقة مع موديرنا ألقت الضوء على شركة تبوك للصناعات الدوائية، لكن تاريخها يمتد إلى أكثر من 25 عاما مع تواجدها في أكثر من 17 دولة.