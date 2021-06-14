"عملة الظل المشفرة".. أقل شهرة لكنها أكثر استخداماً من بيتكوين

على الرغم من أن عملة الـ Tether المشفرة أقل شهرة، إلا أن المفارقة تكمن في أنها تستخدم أكثر من عملة بيتكوين الأشهر عالمياً.

هذا لأن الـ Tether - التي يرمز لها بـ USDT - هي إحدى الأدوات المالية التي تفتح الباب أمام عالم واسع من العملات المشفرة.

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باستثناء أكبر العملات، مثل إيثريوم وبيتكوين، لا يمكن شراء العملات المشفرة بالدولار أو اليورو أو غيرهما مباشرة، ففي معظم المنصات، يتعين على العملاء المرور بعملة وسيطة قبل الوصول إلى أي عملة مشفرة.. والأكثر استخدامًا لهذا الغرض هي عملة Tether.

وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة إدارة الأصول NYDIG، منذ عام 2019، يمر حوالي 60% من معاملات بيتكوين عبر USDT أولاً.

وإذا تمت إضافة بقية العملات المشفرة التي تم نقلها إلى هذه العملة، فيمكننا معرفة سبب هيمنة Tether على السوق منذ إطلاقها في نهاية عام 2014.

إن تعادلها مع الدولار يجعلها مستقرة للغاية، لأنها تحتفظ بقيمة ثابتة أو قريبة جدًا من العملة الأميركية، في تناقض صارخ مع التقلبات الشديدة للعملات المشفرة الأخرى.

هذه هي ميزتها الرئيسية التي تصنفها على أنها "عملة مشفرة مستقرة".

"الفكرة هي أنه، متى أراد المستخدمون، يجب أن يكونوا قادرين على استبدال USDT الخاص بهم بالدولار مرة أخرى دون أن يتأثروا بتقلبات الأسعار مثل تلك التي تحدث عادة في العملات المشفرة الأخرى بفضل حقيقة أن السعر مرتبط تقريبًا بسعر الدولار"، بحسب ما نقلته BBC Mundo عن خبراء في بنك BBVA أحد أكبر بنوك إسبانيا.

لعملة Tether قيمة سوقية بحوالي 60 مليار دولار، وفقًا لمنصة المعلومات الخاصة بسعر العملات الرقمية CoinGecko. وكدليل على مقدار استخدامها في النظام، بلغ حجم تداولها أواخر مايو أكثر من 162 مليار دولار، مقارنة بـ 65 مليار دولار فقط لعملة بيتكوين.

وإلى الحد الذي تتبنى فيه الشركات الكبيرة وصناديق الاستثمار أو تفتح أبوابها أمام العملات المشفرة، فقد انتشر استخدام Tether بين مستثمري التجزئة، مما تسبب في ازدهار سوق هذه العملة بشكل غير مسبوق.

وتلتزم الشركة التي تصدر USDT بالحفاظ على نفس العدد من الدولارات كاحتياطي في ميزانيتها العمومية يقابل قيمة Tether المطروحة للتداول.

هذا هو الاختلاف الرئيسي بينها وبين بقية العملات الرقمية حيث تعتمد هذه العملة على كيان مركزي يدعم القيمة بأصول حقيقية خلفها. وهو ما يتناقض مع رؤية منشئ بيتكوين، واسمه المستعار ساتوشي ناكاموتو، التي تقوم على تبادل العملة المشفرة بين المستخدمين، دون وسطاء أو أي شخص للتحكم في العمليات.

عنق الزجاجة

لكن دور Tether كمزود للسيولة يجعل الشركة المصدرة لها، Tether Ltd، أشبه ببنك مركزي. وقد منحها هذا العديد من الاستخدامات، لكنه منحها أيضًا "قوة مفرطة" حذر منها العديد من المحللين والخبراء في العملات المشفرة.

وفقًا لذلك، يمثل استخدام Tether عنق زجاجة للسوق بأكملها. وقد يكون لهذا عواقب غير مقصودة، كما أوضح المحلل جوش يونغر، الخبير في بنك الاستثمار جيه بي مورغان، في تقرير مطول.

وقال: "إذا ظهرت مشكلة قد تؤثر على رغبة المستثمرين أو قدرتهم على استخدام USDT، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا ستكون عواقب على سيولة سوق العملات المشفرة التي يمكن تضخيمها من خلال تأثيرها غير المتناسب على التداول عالي التردد، والذي يهيمن على التدفقات"، بحسب ما نقلته BBC Mundo.

القليل من الشفافية

هناك مشكلة أخرى تُعزى إلى العملة المشفرة Tether وهي ضعف الشفافية، فمنذ إنشائها، حرصت Tether Ltd على الاحتفاظ في احتياطياتها بالنقد المعادل للعملة الرقمية المتداولة، أي عندما تصدر USDT، فإنها تضع دولارًا في ميزانيتها العمومية.

ومع ذلك، أظهر تحقيق أجراه المدعي العام في نيويورك أن هذا لم يكن الحال دائمًا. على وجه التحديد، حققت النيابة العامة في منصة Bitfinex لتداول عملة Tether لمدة عامين بزعم الإدلاء "ببيانات كاذبة" حول دعمها للعملة الافتراضية و "التستر" على خسائر فادحة.

تمت تسوية العملية القانونية في فبراير باتفاق مليوني، وفقًا للادعاء نفسه، حيث وافق مديرا Bitfinex و Tether على وقف العمل في الدولة، ودفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار و "زيادة الشفافية"، من "دون الاعتراف أو نفي" مزاعم الاحتيال من قبل السلطات.

في الواقع، أصر ستيوارت هوجنر، المستشار العام لشركة Tether في بيان، على أن "Tether كانت دائمًا مدعومة بالكامل".

اشتراطات

مع ذلك، ونتيجة لهذه الاتفاقية مع مكتب المدعي العام، ستضطر الشركة إلى نشر تقريرها عن احتياطياتها عدة مرات، مما يضع حداً لرفض المديرين الخضوع لمراجعة مستقلة.

وكشفت أولى الوثائق العامة المتاحة بالفعل حول Tether أن احتياطياتها النقدية هي نفسها كما كانت في عام 2019، وأنها لم تواكب وتيرة الإصدار، الأمر الذي أطلق أجراس الإنذار مرة أخرى.

يبلغ إجمالي حيازاتها من الدولارات 2.1 مليار دولار في أصول مختلفة، وهو ما يمثل 3.5% فقط من عملة USDT المتداولة.

أخيرًا، يتذكر المتخصص في جيه بي مورغان أنه على الرغم من أن Tether "منغمسة في تحول كلاسيكي للسيولة في خط البنوك التجارية التقليدية، إلا أنها لا تخضع لنفس نظام الإشراف الصارم والإفصاح مثل تلك الكيانات".

ولا يزال هذا يمثل مخاطرة بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في سوق العملات المشفرة.