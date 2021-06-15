.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أبرز 8 ملاذات.. أين يخزن الأغنياء أموالهم؟

أثرياء
الثروة الخارجية الخاصة (تعبيرية)
ثروات

أبرز 8 ملاذات.. أين يخزن الأغنياء أموالهم؟

منافسة قوية بين هونغ كونغ وسنغافورة لاجتذاب أثرياء الصين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال سويسرا الوجهة الرئيسية للثروة الخارجية الخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية، حيث بلغت الثروة الخاصة الأجنبية المتوقفة في جمهورية جبال الألب 2.4 تريليون دولار في عام 2019، والتي تمثل ربع الإجمالي العالمي.

مع ذلك، كان النمو الأكبر في هونغ كونغ وسنغافورة، اللتين وقعتا في المرتبة الثانية والثالثة في القائمة، بسبب التنافس على ثروات أثرياء الصين، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وبرزت الثروة الخارجية الخاصة - أو الثروة العابرة للحدود - المتراكمة أيضاً في كيانات صديقة للضرائب مثل جزر القنال البريطانية Channel Islands وجزيرة مان Isle of Man، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، ولوكسمبورغ.

كما ظهرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الرتبتين الرابعة والثامنة.

في حين أن نفوذ الصين المتنامي في هونغ كونغ وحركة الاحتجاج ذات الصلة لم يكن لها تأثير كبير على تنمية الثروة الداخلية في المنطقة، فقد يتسبب هذا التطور في تفضيل المستثمرين المحليين لسنغافورة بشكل متزايد في المستقبل، وفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير فاز بجائزة العمر.. شاهد رد صبي على هدية لاعب تنس شهير
على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان على الهواء مباشرة.. إعلامية شهيرة تعلن إصابتها بالسرطان
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل  قرار قضائي بحق طفل فويس كيدز المتهم بالشروع في القتل والنيابة تكشف تفاصيل 
مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه "مشكلة كبيرة للغاية"!
قبل أن تذهب
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
صباح تدرب الرجال على الملاكمة في صعيد مصر
اكتشف المزيد