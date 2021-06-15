أوكتال العمانية تدرس بيع حصة أغلبية والتقييم يصل إلى 800 مليون دولار 

قالت مصادر قريبة الصلة بالصفقة إن شركة أوكتال، وهي شركة عمانية لتصنيع عبوات البلاستيك، تدرس عملية بيع، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل الشركة التي تتخذ من مسقط مقراً لها مع بنك الاستثمار جي بي مورغان، حيث تدرس بيع حصة أغلبية، وقال أحد المصادر البيع قد يقدّر أوكتال بنحو 800 مليون دولار.

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وأكد المصدر أن الشركة جذبت بالفعل اهتماماً من الخاطبين الاستراتيجيين في آسيا والولايات المتحدة، وامتنع ممثل عن JPMorgan عن التعليق.

وتأسست أوكتال عام 2006، وتنتج البولي إيثيلين تيريفثاليت، وهو نوع من البلاستيك يستخدم لتعبئة المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية. تمتلك الشركة منشآت في عُمان والسعودية والولايات المتحدة وتشحن منتجاتها إلى أكثر من 75 دولة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وستضيف عملية البيع المرتقبة إلى 96 مليار دولار من الصفقات التي تستهدف الشركات في الشرق الأوسط وإفريقيا هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وهذا يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن نفس الفترة من عام 2020.