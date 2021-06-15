سيناتور أميركي يدعو إلى "تفكيك فيسبوك".. لهذا السبب!

طالب السيناتور الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا، من شركة فيسبوك إلغاء استحواذها على إنستغرام وواتساب، وهما من أكبر صفقاتها في العقد الماضي، حيث دعا إلى المزيد من اللوائح الصارمة لمكافحة الاحتكار واحترام الخصوصية.

وقال خانا، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون في الكونغرس، والعضو في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الاثنين: "يبدو لي أننا سنكون أفضل حالاً لو كانت منصات التواصل الاجتماعي متعددة".

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وأضاف: "لا أعتقد أنه كان يجب الموافقة على الاندماج من الأساس"، في إشارة إلى استيلاء فيسبوك على إنستغرام.

كما أشار إلى عدم وجود الكثير من منصات الوسائط الاجتماعية القوية الأخرى، وأن وجود إنستغرام وواتساب ككيانين منفصلين سيساعد في تعزيز المزيد من المنافسة.

واستشهد بالسابقة التي أرساها تفكك شركة AT&T Inc في الثمانينيات وشركة Standard Oil Co في عام 1911، باعتبارها "علاجاً استثنائياً" ولكنه يستحق الدراسة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

تفكيك المجموعة

يأتي ذلك، بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، والتي راجعت وأقرت عمليات استحواذ فيسبوك على واتساب وإنستغرام في عامي 2012 و2014 على التوالي، دعوى قضائية في ديسمبر تسعى إلى تفكيك الشركات احتياطياً.

وقال خانا، المسؤول السابق في إدارة أوباما لدى وزارة التجارة، إنه يؤيد مشروع قانون قدمته عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوشار، وهي زميلة ديمقراطية، يجعل من الصعب على بعض الصفقات الفوز بموافقة مكافحة الاحتكار من خلال وضع العبء على الشركات لإثبات عملية الاستحواذ.

وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الحكومة إقناع القاضي بأن الاندماج سيضر بالمنافسة.

ويعد مشروع قانون كلوبوشار جزءاً من جهد أوسع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وجلب المزيد من المنافسة.

وفي الأسبوع الماضي، قدم الديمقراطيون بقيادة النائب ديفيد سيسلين، من ولاية رود آيلاند، تشريعات من شأنها إجبار أمازون وأبل وغيرهما من الشركات العملاقة على بيع أو الخروج من الأعمال التجارية الرئيسية.

قواعد المحتوى

دعا خان أيضاً إلى مبادئ توجيهية لتنظيم نوع المحتوى الذي يجب إزالته من المنصات. حيث قال، مشيراً إلى رئيسي شركتي تويتر وفيسبوك: "إلى أن نفعل ذلك، أعتقد أنك ستظل تمتلك الإنترنت في الغرب المتوحش، حيث يقرر جاك دورسي ومارك زوكربيرغ القواعد".

وأضاف: "لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نعمل بها".

وقال خانا أيضاً: "أعتقد أن التكنولوجيا هي قوة من أجل الخير". وتابع: "أعتقد أنها قوة للابتكار وريادة الأعمال، لكننا بحاجة إلى لوائح أقوى بشأن الخصوصية، مع قانون حقوق الإنترنت الخاص، ومكافحة الاحتكار للحصول على ساحة لعب تنافسية".

يسعى اقتراح خانا، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2018، إلى ضمان حيادية الشبكة، والتي تمنع مزودي النطاق العريض من تفضيل المحتوى الخاص بهم، والحماية من المراقبة الحكومية الجماعية، وتزويد الأفراد بمزيد من التحكم في بياناتهم.