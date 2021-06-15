غولدمان ساكس يوسع خططه للتشفير ويطرح خيارات لهذه العملة!

تخطت مجموعة غولدمان ساكس غروب، بيتكوين إلى عالم أكثر رحابة لقبول العملات المشفرة، عبر خطط للتوسع في عملة إيثريوم.

ويخطط عملاق وول ستريت لتقديم تداول الخيارات والعقود الآجلة في عملة إيثريوم، في الأشهر المقبلة، وفقاً لماثيو ماكديرموت، رئيس الأصول الرقمية في بنك غولدمان.

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وتمثل تلك الخطوة أحدث طموحات التشفير العملاقة في وول ستريت بعد أن أعاد غولدمان تشغيل مكتب التداول هذا العام لمساعدة العملاء على التعامل في العقود الآجلة المتداولة علناً والمرتبطة ببيتكوين.

كما قال ماكديرموت إن البنك يخطط أيضاً لتسهيل الصفقات عبر الأوراق النقدية المتداولة في البورصة التي تتبع بيتكوين.

وعلى الرغم من جميع التحذيرات من المنظمين بشأن المخاطر التي يشكلها التقلب الشديد للعملات المشفرة ودورها في غسيل الأموال، فإن البنوك الاستثمارية تتقدم لتقديم خدمات بيتكوين لعملائها الكبار. حتى بعد انخفاض الأسعار في مايو، حيث انخفضت من حوالي 60 ألف دولار إلى 33 ألف دولار في غضون أيام، إلا أن صناديق التحوط لا تزال متحمسة لتداول بيتكوين.

وقال ماكديرموت إن محادثاته مع العملاء تظهر أن العملات الرقمية ليست مجرد موضة عابرة. في استطلاع شمل 850 مؤسسة الأسبوع الماضي، وجد غولدمان ساكس أن ما يقرب من واحد من كل 10 يتداول في العملات المشفرة، و20% مهتمون بها.

وأضاف: "سيستمر التبني المؤسسي". "على الرغم من تصحيح السعر المادي، ما زلنا نرى قدراً كبيراً من الاهتمام بهذه المساحة".