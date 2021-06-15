"لاند روفر" تتحدى "تسلا" وتطور الجيل الجديد من السيارات الكهربائية

قالت شركة جاكوار لاند روفر Jaguar Land Rover اليوم الثلاثاء إنها تعمل على نموذج أولي لسيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، مع اختبار المفهوم المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وستعتمد السيارة على الإصدار الجديد من سيارة لاند روفر ديفيندر التابعة للشركة، وهي جزء من محاولة جاكوار الأوسع نطاقاً لتحقيق هدف عدم وجود انبعاثات من أنبوب العادم بحلول عام 2036. وسيركز اختبار السيارة على مجالات مثل استهلاك الوقود وإيقافه - وقدرات الطرق.

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وفي إعلان، وصفت الشركة - المملوكة لشركة تاتا موتورز - السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود بأنها "مكملة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات... في الرحلة إلى صافي انبعاثات المركبات الصفرية".

وأضافت الشركة: "توفر المحركات الكهربائية المدعومة بخلايا الوقود أو ما تعرف بـ FCEV والتي تعمل بالهيدروجين كثافة طاقة عالية وتزوداً سريعاً بالوقود، وأقل قدر من فقدان النطاق في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعل التكنولوجيا مثالية للمركبات الأكبر والأطول مدى، أو تلك التي تعمل في البيئات الساخنة أو الباردة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبينما تحاول الحكومات تقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الهواء في المناطق الحضرية، يبدو أن المركبات التي يستخدمها الناس معرضة للتغيير.

وتخطط المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لوقف بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة اعتباراً من عام 2030. واعتباراً من عام 2035، ستحتاج جميع السيارات والشاحنات الجديدة إلى عدم وجود انبعاثات من أنبوب العادم.

دور الهيدروجين الذي يجب أن يلعبه

ووصفت وكالة الطاقة الدولية الهيدروجين بأنه "ناقل طاقة متعدد الاستخدامات"، ويحتوي الهيدروجين على مجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن نشره في قطاعات مثل الصناعة والنقل.

ومن الأمثلة على استخدامه في قطاع النقل حافلات الهيدروجين في مدن مثل لندن وأبردين، في حين أن طائرات خلايا الوقود الهيدروجينية قد حلقت أيضاً في السنوات الأخيرة.

وقال رالف كلاج، رئيس خلايا الهيدروجين والوقود في جاكوار لاند روفر، في بيان: "نعلم أن الهيدروجين يلعب دوراً في مزيج توليد القوة المستقبلي عبر صناعة النقل بأكملها، جنباً إلى جنب مع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات".

جاكوار لاند روفر ليست شركة السيارات الوحيدة التي تبحث عن المركبات التي تعمل بالهيدروجين. ومن بين الشركات المصنعة الأخرى التي انغمست في سوق خلايا وقود الهيدروجين تويوتا وهوندا، بينما تعمل الشركات الأصغر مثل Riversimple أيضاً على السيارات التي تعمل بالهيدروجين.