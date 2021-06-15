.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"لاند روفر" تتحدى "تسلا" وتطور الجيل الجديد من السيارات الكهربائية

جاكوار لاند روفر
جاكوار لاند روفر
سيارات كهربائية

"لاند روفر" تتحدى "تسلا" وتطور الجيل الجديد من السيارات الكهربائية

اختبار سيارة كهربائية بوقود الهيدروجين خلال العام الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة جاكوار لاند روفر Jaguar Land Rover اليوم الثلاثاء إنها تعمل على نموذج أولي لسيارة كهربائية تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، مع اختبار المفهوم المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وستعتمد السيارة على الإصدار الجديد من سيارة لاند روفر ديفيندر التابعة للشركة، وهي جزء من محاولة جاكوار الأوسع نطاقاً لتحقيق هدف عدم وجود انبعاثات من أنبوب العادم بحلول عام 2036. وسيركز اختبار السيارة على مجالات مثل استهلاك الوقود وإيقافه - وقدرات الطرق.

وفي إعلان، وصفت الشركة - المملوكة لشركة تاتا موتورز - السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود بأنها "مكملة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات... في الرحلة إلى صافي انبعاثات المركبات الصفرية".

هيونداي: سيارات طائرة تحمل مسافرين وبضائع قد تدخل الخدمة في 2025 شركات طيران هيونداي: سيارات طائرة تحمل مسافرين وبضائع قد تدخل الخدمة في 2025

وأضافت الشركة: "توفر المحركات الكهربائية المدعومة بخلايا الوقود أو ما تعرف بـ FCEV والتي تعمل بالهيدروجين كثافة طاقة عالية وتزوداً سريعاً بالوقود، وأقل قدر من فقدان النطاق في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعل التكنولوجيا مثالية للمركبات الأكبر والأطول مدى، أو تلك التي تعمل في البيئات الساخنة أو الباردة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبينما تحاول الحكومات تقليل الانبعاثات وتعزيز جودة الهواء في المناطق الحضرية، يبدو أن المركبات التي يستخدمها الناس معرضة للتغيير.

وتخطط المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لوقف بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة اعتباراً من عام 2030. واعتباراً من عام 2035، ستحتاج جميع السيارات والشاحنات الجديدة إلى عدم وجود انبعاثات من أنبوب العادم.

دور الهيدروجين الذي يجب أن يلعبه

ووصفت وكالة الطاقة الدولية الهيدروجين بأنه "ناقل طاقة متعدد الاستخدامات"، ويحتوي الهيدروجين على مجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن نشره في قطاعات مثل الصناعة والنقل.

ومن الأمثلة على استخدامه في قطاع النقل حافلات الهيدروجين في مدن مثل لندن وأبردين، في حين أن طائرات خلايا الوقود الهيدروجينية قد حلقت أيضاً في السنوات الأخيرة.

وقال رالف كلاج، رئيس خلايا الهيدروجين والوقود في جاكوار لاند روفر، في بيان: "نعلم أن الهيدروجين يلعب دوراً في مزيج توليد القوة المستقبلي عبر صناعة النقل بأكملها، جنباً إلى جنب مع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات".

جاكوار لاند روفر ليست شركة السيارات الوحيدة التي تبحث عن المركبات التي تعمل بالهيدروجين. ومن بين الشركات المصنعة الأخرى التي انغمست في سوق خلايا وقود الهيدروجين تويوتا وهوندا، بينما تعمل الشركات الأصغر مثل Riversimple أيضاً على السيارات التي تعمل بالهيدروجين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول ظهور لإريكسن بعد سقوطه المفزع: لن أستسلم أول ظهور لإريكسن بعد سقوطه المفزع: لن أستسلم
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
الأكثر قراءة
يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية يتحدث الإنجليزية فقط.. صبي مصري يعاني من متلازمة تمنعه من نطق العربية
معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين معظم وزيرات الحكومة الإسرائيلية من دولتين عربيتين
أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية أحد أحماض أوميغا-3.. سم قاتل للأورام السرطانية
أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر أحمد هيكل للعربية: هذا سبب منعي من السفر خارج مصر
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
بماذا أجاب بايدن عندما سُئل مجدداً.. هل تعتقد أن بوتين بماذا أجاب بايدن عندما سُئل مجدداً.. هل تعتقد أن بوتين "قاتل"؟
قبل أن تذهب
3 نتائج لقمة الناتو.. فهل تستفيد ليبيا؟
3 نتائج لقمة الناتو.. فهل تستفيد ليبيا؟
اكتشف المزيد