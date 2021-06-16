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رئيس "دور" للعربية: الاندماج مع "طيبة" يهدف إلى توحيد المنتجات والتكامل

شركات

رئيس "دور" للعربية: الاندماج مع "طيبة" يهدف إلى توحيد المنتجات والتكامل

العتيبي: نتوقع انتعاشا بنهاية الربع الثالث لقطاع السياحة الداخلية

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دبي - العربية.نت

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تجري كل من دور للضيافة وطيبة للاستثمار محادثات للجمع بين أعمالهما، مما قد يؤدي إلى تكوين شركة تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات ريال، تعادل 2.4 مليار دولار في قطاع العقارات والضيافة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح سلطان العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة، أن خيار بحث الاندماج مع "طيبة" يهدف إلى توحيد المنتجات والتكامل.

وأشار إلى أن الشركة نشطة جداً وتعمل وفقاً للقطاع السياحي الذي يشهد تطورات كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"دور": "لمسنا بعض الانتعاش في 2021 في بعض جوانب قطاع الأعمال والسياحة"، متوقعاً انتعاشا بنهاية الربع الثالث لقطاع السياحة الداخلية في المملكة.

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