كورونا تقود أفضل أندية كرة القدم الإنجليزية لأسوأ الخسائر على الإطلاق

تكبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أكبر خسارة جماعية في تاريخها العام الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء والتي كشفت عن حجم الضرر الناجم عن الوباء.

وأظهرت بيانات ديلويت أن الخسارة قبل الضرائب البالغة مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس الماضي نتجت عن تراجع الإيرادات بنسبة 13% بعد توقف الألعاب وتبخر مبيعات التذاكر وطلب المذيعون الحصول على خصومات.

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هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها عائداتهم مجتمعة منذ تأسيس أغنى دوري كرة قدم في العالم منذ ما يقرب من 3 عقود. حيث تم تجميع الأرقام من الحسابات المالية لـ 18 نادياً في الدوري الممتاز وتقديرات للناديين الآخرين.

وتجنبت الأندية الأسوأ عندما سمح باستئناف اللعب بعد الموجة الأولى من الفيروس. حيث تقاتلت بعض الفرق في دول مثل فرنسا وهولندا من أجل البقاء بعد التخلي عن المسابقات هناك تماماً.

من جانبها، قال الشريك ورئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت، دان جونز، إن إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد في الموسم المقبل.

وقال جونز: "دخل الدوري الإنجليزي الممتاز في أزمة كوفيد بطريقة أقوى من البطولات الأخرى وهو يخرج منها أقوى من البطولات الأخرى". وأضاف "أتوقع أن يكون الدوري الإنجليزي الممتاز قائداً واضحاً للمجموعة".

ودفع انخفاض الإيرادات نسبة أجور النادي إلى الإيرادات إلى مستوى قياسي بلغ 72%. كما نما الإنفاق المجمع على الأجور بنسبة 3% - وهي أقل نسبة زيادة في 15 عاماً.