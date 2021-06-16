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أسعار النفط تدعم توقعات "غولدمان ساكس" المتفائلة لنمو اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية

أسعار النفط تدعم توقعات "غولدمان ساكس" المتفائلة لنمو اقتصاد السعودية

خبير: السعودية قادرة على رفع الإنتاج وتعويض أي نقص

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام، إن توقعات غولدمان ساكس المتفائلة لنمو الاقتصاد السعودي استندت إلى القطاع النفطي، الذي لا يزال هناك اعتماد كبير عليه مع استهداف رؤية المملكة 2030 تقليص هذا الاعتماد.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة متجاوزة 74 دولاراً، وهذا يرفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية مع زيادة الإنتاج.

وأضاف أن المملكة التزمت ضمن تحالف "أوبك+" بالحفاظ على مستويات منخفضة من الإنتاج لدعم استقرار السوق، لكن مع انتعاش الطلب هناك مجال لرفع الإنتاج، وأي تحسن في القطاع النفطي سيدعم القطاع غير النفطي أيضاً الذي سجل نتائج ممتازة.

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وتابع: "السعودية قادرة على رفع الإنتاج وتعويض أي نقص إذا كان هناك اتفاق حول ذلك ضمن أوبك+، مع الحرص على ألا يكون هناك أثر كبير على أسعار النفط".

وكان بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" رفع توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولاراً للبرميل.

ورفع فاروق سوسة، الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% هذا العام، مقارنة مع 2.5% في وقت سابق.

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