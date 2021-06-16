"أمازون" تقدم خدمة اختبار كورونا في المنزل عبر Prime

بدأت شركة أمازون بيع مجموعة أدوات اختبار كوفيد-19 الخاصة بها مباشرة للعملاء، حيث تظهر نتائج الاختبار على موقع إلكتروني خاص بتشخيصات أمازون تم تصميمه في الأصل ليستخدمه موظفو عملاق التجارة الإلكترونية.

وقد تم الإبلاغ عن إتاحة الاختبار للعملاء لأول مرة بواسطة Stat News.

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الاختبار معروض للبيع بسعر 39.99 دولاراً، ويتم شحنه خلال يوم واحد عبر خدمة Prime في بعض مناطق الولايات المتحدة، وفق ما نقله موقع The Verge

يستخدم الاختبار في المنزل من خلال أخذ الشخص مسحة أنف بشكل ذاتي، ووضعها في صندوق به ملصق إرجاع الشحن مدفوع مسبقًا، ثم يتم إرسال المسحات إلى مختبر مركزي.

وقد حصلت أمازون على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية على مجموعة اختبار كوفيد-19 الخاصة بها في مارس. وفي ذلك الوقت، خططت لاستخدام الاختبار لبرنامج خاص بموظفي الشركة في الموقع.

حظيت الاختبارات الطبية في المنزل باهتمام كبير خلال العام الماضي، حيث تسابقت الشركات لتقديم اختبارات كورونا التي يمكن للأشخاص إجراؤها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى عيادة طبية. ويعتقد الخبراء أن طرح أنواع أخرى من الاختبارات في المنزل، مثل اختبارات الإنفلونزا، في السوق بشكل أسرع، سيكون بمثابة تكثيف للجهود.

تقدم أمازون أيضًا مجموعة اختبار كوفيد-19 التي صنعتها شركة الجينوم DxTerity ومجموعة للاختبار السريع مدتها 10 دقائق من إنتاج Quidel مقابل 99 دولارا و 24.95 دولار على التوالي.

وتعد مجموعة اختبار كوفيد-19 المنزلية الأحدث خطوات أمازون للتوسع في مجال الرعاية الصحية، حيث بدأت الشركة في تقديم برنامج الرعاية الصحية عن بعد والرعاية الصحية المنزلية لأرباب العمل الآخرين في مارس. كما تقدم أيضًا وصفات طبية لمدة ستة أشهر للأدوية الشائعة بدءًا من 6 دولارات أميركية من خلال برنامج "صيدلية أمازون".