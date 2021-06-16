"بي إم دبليو" تبدأ اختبارات سيارة وقود الهيدروجين على الطرق العامة

بالمقارنة مع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية العادية، فإن مركبات خلايا وقود الهيدروجين نادرة جداً. حيث لا يوجد بالفعل سوى 3 شركات تصنيع سيارات كبرى تقدم سيارات إنتاج خلايا الوقود للجمهور في الوقت الحالي - هوندا وهيونداي وتويوتا - لكن هذا قد يتغير قريباً، وفقاً لإعلان يوم الأربعاء من شركة بي إم دبليو BMW.

وتعمل الشركة البافارية في مشروعها i Hydrogen Next منذ سنوات (ظهر لأول مرة في عام 2019)، ولكن الآن بدأت الشركة في اختباره على الطرق الأوروبية مع التركيز على إطلاقه للاستهلاك العام في أواخر عام 2022 - وإن كان ذلك بأعداد صغيرة.

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ويعتمد i Hydrogen Next على الجيل الحالي من BMW X5؛ حيث تم استبدال الوقود بخلايا وقود الهيدروجين النظيفة من تويوتا، وفقاً لما ذكرته "CNET"، واطلعت عليه "العربية.نت".

حيث تزعم BMW أن نظام الدفع الكهربائي جيد للحصول على قوة محترمة تبلغ 374 حصاناً بفضل تقنية eDrive الخاصة بها، والتي يعيش أحدث جيل منها في سيارة iX EV القادمة.

وتدعي BMW أن مرحلة الاختبار العام الجديدة هذه تدور حول ضمان أن بنية الإنتاج الحالية X5 وخلايا الهيدروجين الجديدة تعمل بشكل جيد معاً.