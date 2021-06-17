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دمج التأمينات و"التقاعد" يخلق كيانا سعوديا أصوله 29 مليار دولار

المؤسسة العامة للتأمينات و مؤسسة التقاعد
المؤسسة العامة للتأمينات و مؤسسة التقاعد
اقتصاد السعودية

دمج التأمينات و"التقاعد" يخلق كيانا سعوديا أصوله 29 مليار دولار

الحصص تتنوع بين مساهمات في بنوك وشركات محلية وعالمية

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دبي - العربية.نت

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ستجمع المملكة العربية السعودية بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية GOSI في كيان يضم ما يقرب من 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

بدوره، قال وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد الجدعان، في بيان إن ذلك سيعزز عوائد الاستثمار ويقلل التكاليف ويساعد في تنويعها.

وتمتلك المؤسستان حصصاً كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي وحصة بقيمة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

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كما أنهما يمتلكان أسهماً بقيمة 207 ملايين دولار في شركة أسترازينيكا و170 مليون دولار في HSBC HOLDINGS PLC.، كما تشمل محافظهم أيضاً العقارات والسندات.

وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لدمج وإعادة هيكلة مختلف الكيانات حيث تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

كما أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار، مكلف بالاستثمار في صناعات جديدة داخل المملكة، وفي الوقت نفسه شراء حصص في الخارج.

كما اشترت المملكة أيضاً العديد من الصناديق المحلية التي تركز على قطاعات العقارات والصناعة والزراعة معاً في إطار صندوق التنمية الوطني لتقليل التداخل وتحسين التكاليف.

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