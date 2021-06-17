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رئيس "ساري" للعربية: سهلنا صفقات شراء تخطت مليار ريال في عامين

شركات

رئيس "ساري" للعربية: سهلنا صفقات شراء تخطت مليار ريال في عامين

"ساري" تسهل أكثر من 60 ألف شحنة شهرياً

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دبي - العربية.نت

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تصدرت السعودية سوق الاستثمار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر مايو الماضي، إذ جمعت الشركات الناشئة في المنطقة نحو 110 ملايين دولار عبر 35 صفقة خلال الشهر، وفقًا لبيانات من منصة ريادة الأعمال "ومضة".

من بين الشركات الناشئة السعودية التي تشق طريقها نحو النمو، منصة "ساري"، التي تجمع تجار الجملة ومصنعي السلع الاستهلاكية في منصة واحدة، بحيث تسهل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عملية التوريد والمشتريات، وفق ما أوضحه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "ساري" محمد الدوسري، في مقابلة مع "العربية".

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أشار الدوسري إلى أن "ساري" تعمل شهرياً على تسهيل أكثر من 60 ألف شحنة، وخلال مسيرة الشركة في السنتين الماضيتين، سهلت مشتريات لأكثر من 30 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بحجم تعاملات تخطى المليار ريال سعودي.

وأضاف: "لدينا تطلعات مستقبلية للتوجه إلى أسواق أخرى داخل وخارج السعودية".

ولفت إلى أن الشركة استطاعت في 2020 مضاعفة حصتها السوقية 10 أضعاف مقارنة بعام 2019، وتهدف إلى مواصلة النمو في السنوات القادمة، مع الوصول إلى تحقيق الربحية في عام 2022.

وأضاف الدوسري أن حصة "ساري" الحالية من السوق العامة تقل عن 1%، لكنها تشكل 80% في سوق الجملة الحديثة لقطاع الأعمال في التجارة الإلكترونية بالمملكة.

وأكد أن الاستثمار يساعد في التوسع حول المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط، مع طموح "ساري" للتوسع إلى تصنيفات أبعد من السلع الاستهلاكية التي تركز عليها حاليا.

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