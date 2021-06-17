كل ما تريد معرفته عن دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات في السعودية

تتجه أنظار المستثمرين بسوق أسهم السعودية خلال الفترة الراهنة إلى متابعة عملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لكون المؤسستين من كبار المساهمين بالشركات المدرجة.

وسينتج عن دمج المؤسستين إحدى أكبر محافظ الاستثمار في السوق السعودية بما يصل الـ110 مليارات ريال.

مادة اعلانية

وكان مجلس الوزراء السعودي، أصدر الثلاثاء، قرارا بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.

وحسب البيانات المتاحة على السوق السعودية "تداول"، فإن الملكيات الأكثر من 5% في سوق الأسهم، فإن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" تملك حصصا في 17 شركة أكبرها من حيث عدد الأسهم وتشمل (بنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي واستثمار وساب وبنك السعودي الفرنسي والعربي الوطني وبتروكيم وينساب وسابك للمغذيات واتحاد اتصالات).

وكشفت البيانات أن "المؤسسة العامة للتقاعد" تملك حصصا في 7 شركات مدرجة (الأهلي السعودي - استثمار- بتروكيم- المجموعة السعودية – التعاونية- -الدوائية -أسمنت الشرقية).

وتشترك المؤسستان في ملكية عدد من الشركات المدرجة، مما يعني أن الدمج سيساهم في نسبة التملك للكيان الجديد.

ويصل إجمالي ملكية المؤسستين في السوق السعودي نحو 2.228 مليار سهم.

مساهمات في شركتين عالميتين

كما تملك المؤسستان ما قيمته 207 ملايين دولار (776.25 مليون ريال) من أسهم شركة "أسترازينيكا" العالمية، بالإضافة إلى 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال) في بنك "إتش إس بي سي"، حسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

وتستهدف المؤسستان إتمام عملية الدمج على عدة مراحل بهدف استمرارية تقديم الخدمات وعدم التأثير على المستفيدين.

وتعد عملية الدمج إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص.

ووفق تقديرات "بلومبرغ"، تصل أصول الكيان الجديد بعد الدمج 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

وتمتلك الصناديق حصصًا كبيرة في شركات سعودية، بما في ذلك حصة مجمعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي وحصة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي.

امتداد لعملية الإصلاح

وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عملية الدمج تأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان، حسب بيان رسمي، أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي، عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الذين يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثاني من 2020 بلغ 8.32 مليون مشترك.

فيما بلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي أكثر من 1.2 مليون مشترك على رأس العمل.

تأثيرات الدمج على المشتركين

وأجابت مؤسسة التأمينات على استفسارات بشأن انتظام عملية الدمج وعدم التأثير على قيمة الاستقطاعات على الأجور.

وأفادت المؤسسة أنه يوجد تغيير على ما سيتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام، كما لن يغير الدمج من آلية التقديم على التقاعد.

وحول إذا كان هناك تأثير على الموظف الحالي في القطاع العام، أشارت إلى أن قرار الدمج لا يؤثر على الموظف سواء كان موظفاً بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوردت المؤسسة أنه لا يحق للمشتركين في التقاعد الاستفادة من برنامج ساند، لكونه مقتصرا على المشتركين السعوديين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية فقط.

وأكدت أنه لا يوجد تغيير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد، يحسب المعاش بنفس الطريقة الحالية ودون أي تعديل أو تغيير.

وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق التقاعد المبكر لن تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وردا على إدخال تغيير على سن التقاعد بعد الدمج، أكدت المؤسسة أن سن التقاعد النظامي لم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

وتضمنت توضيحات المؤسسة أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على المعاشات التقاعدية أو مواعيد صرفها.