وزير كهرباء مصر للعربية: شركات عالمية مهتمة باستثمارات الهيدروجين الأخضر

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، إن هناك شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر في بلاده.

وأضاف شاكر في مقابلة مع "العربية"، أن الحكومة المصرية وقعت مذكرة تفاهم مع "سيمنز" لأول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة تبدأ بـ 1 ميغاوات.

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وأوضح شاكر أن قدرة هذا المشروع ستتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة.

"هناك شركات من الاتحاد الأوروبي ستدخل في شراكات مع القطاع الخاص المصري".

وتابع "الهيدروجين الأخضر سيكون وقود العالم في السنوات القليلة المقبلة، وأرى أن مصر بدأت مبكرا في هذا المجال".

وذكر الوزير أن الهيدروجين يتم إنتاجه من تحليل المياه إلى أكسجين وهيدروجين، ثم يمكن إعادة استخدام الهيدروجين كوقود.

وبدأت مصر خطوات فعلية للدخول في صناعة الهيدروجين وإنتاجه كمصدر نظيف للوقود.

وحسب تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أشار إلى أنه جارٍ العمل حالياً على تطوير وصياغة استراتيجية خاصة بصناعة الهيدروجين في مصر من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية كعضو رئيسي.