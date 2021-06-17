وول مارت تستثمر في "DRONEUP" لتوسيع التسليم بطائرات درون

استثمرت شركة وول مارت WALMART في شركة DRONEUP للتوصيل بالطائرات بدون طيار بعد تجربة تشغيلية العام الماضي مع عمليات تسليم آلية لأطقم اختبار مسحة الأنف لاختبارات كوفيد-19، حيث يهدف أكبر بائع تجزئة في العالم لتوسيع عمليات التسليم عبر الطائرات بدون طيار على نطاق واسع.

وكتب الرئيس التنفيذي جون فورنر: "أثبتت التجربة أنه يمكننا تقديم توصيل للعملاء في دقائق بدلاً من ساعات. الآن، بعد الانتهاء بأمان من مئات عمليات تسليم الطائرات بدون طيار من متاجر وول مارت، فإننا نقوم باستثمار في DRONEUP لمواصلة عملنا نحو تطوير حل تسليم قابل للتطوير"، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينناس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتأتي أهمية التسليم بطائرات الدرون لشركة وول مارت، عبر سياسة الميل الأخير نظراً لامتلاكها أكثر من 4700 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحدها. وأشار فورنر إلى أن 90% من سكان أميركا يعيشون على بعد 10 أميال من الموقع.

ووفقاً لفرنر، فإن الاستثمار في DRONEUP "لن ينطبق فقط على السماء ولكن أيضاً على الأرض." وأضاف المسؤول التنفيذي أن بائع التجزئة سيبدأ العمل مع DRONEUP في متجر في بنتونفيل، أركنساس - مسقط رأس وول مارت - "في الأشهر المقبلة".

يأتي استثمار DRONEUP في أعقاب استثمار WALMART في أبريل في شركة CRUISE ومقرها سان فرانسيسكو، وهي شركة فرعية مملوكة للأغلبية لشركة جنرال موتورز (GM) وهي شركة السيارات ذاتية القيادة الوحيدة التي تمتلك أسطولاً من المركبات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

لدى WALMART أيضاً تجربتان أخريان للطائرات بدون طيار - واحدة لمحلات البقالة المحددة والمواد الأساسية في فايتفيل، نورث كارولينا، بالشراكة مع FLYTREX والأخرى لمنتجات الصحة والعافية مع ZIPLINE في شمال غرب أركنساس.