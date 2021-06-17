savills العالمية للعربية: 69.4 ألف وحدة سكنية بالمدن المصرية الجديدة

قالت رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية في savills العالمية، زينب عادل، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن القطاع السكني بالقاهرة الكبرى شهد تطوراً كبيراً مؤخراً، تحول توفر الوحدات من وسط القاهرة إلى وحدات سكنية في القاهرة الجديدة وغرب القاهرة، مع توفير هيئة المجتمعات العمرانية مساحات أراض كبيرة للقطاع الخاص والعام للمشاريع الكبيرة جداً.

وأضافت زينب عادل، أن تقديرات savills العالمية لعدد الوحدات السكنية المُقدرة في القاهرة حالياً بالمدن الجديدة نحو 69.4 ألف وحدة، مع ارتفاعها المتوقع إلى 169 ألف وحدة بنهاية 2025، بالتزامن مع تسليم المشاريع الكبيرة في القاهرة الجديدة وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

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بشأن أسعار الوحدات السكنية، قالت رئيسة قسم الاستشارات الاستراتيجية في savills العالمية، إن الأسعار قد ترتفع في حالة زيادة مدخلات إنشاء الوحدات السكنية، لكن مع تسليم المشاريع الجديدة خلال 5 سنوات قادمة فإن الأسعار ستستقر أكثر ويتضح ذلك من شروط الدفع في بعض المشاريع الحالية.

وأشارت إلى أن قطاع المكاتب الإدارية جديد في مصر، لأن المشاريع ذات الجودة العالية ليست كثيرة، وتوجد مشاريع جديدة معلن عنها في السنوات القادمة، وبدأ القطاع في الزيادة بالقاهرة الجديدة أكثر من غرب القاهرة، نظراً لقرب القاهرة الجديدة من مطار القاهرة والعاصمة الإدارية، فيما أعلنت شركات دولية عن رغبتها في بدء العمل بالقاهرة بعد جائحة كورونا.

وذكرت زينب عادل أنه رغم التوجه العالمي إلى التجارة الإلكترونية، إلا أن المتسوق المصري لا يزال يفضل التسوق التقليدي، عبر النزول لرؤية العقار على الطبيعة، ويوجد زيادة في الإقبال على المساحات التجارية ولا يغطي المعروض حالياً لحجم الطلب عليها.

توقع تقرير لشركة Savills أن يشهد القطاع العقاري المصري أداء قويا خلال العام الحالي بدعم من الإصلاحات والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي، في حين بلغت نسبة إسهام قطاع البناء 5%.

وأدى خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز جاذبية العقارات كملاذ آمن للاستثمار، وهو ما رفع حجم الطلب من المستثمرين المحليين والمقيمين بالخارج بالإضافة إلى الأجانب.