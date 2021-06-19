تحذير قوي.. إيجاد لقاح واحد فعال ضد كورونا ليس قبل 5 سنوات

حذر كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا من أن الشتاء القادم سيظل صعباً على النظام الصحي في البلاد على الرغم من برنامج التطعيم الناجح ضد فيروس كورونا الذي انتهجته المملكة المتحدة.

وتم تأجيل مزيد من التخفيف من قيود الإغلاق في إنجلترا هذا الأسبوع بسبب زيادة في حالات متغير "دلتا" الذي اكتشف لأول مرة في الهند.

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وفي خطاب أمام اتحاد NHS يوم الخميس، قال كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، إن الموجة الحالية من عدوى كوفيد بسبب متغير دلتا من المرجح أن يتبعها ارتفاع آخر في الشتاء، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال إن فيروس كوفيد-19 "لم يلق مفاجأته الأخيرة علينا وسيكون هناك العديد من [المتغيرات] الأخرى خلال الفترة المقبلة"، وأضاف أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر خمس سنوات قبل أن تكون هناك لقاحات يمكن أن "تصمد" بدرجة كبيرة جداً ضد مجموعة من متغيرات فيروس كورونا.

وحتى ذلك الحين، قال إنه ستكون هناك حاجة إلى برامج تطعيم جديدة وجرعات معززة.

وفي المملكة المتحدة، حيث أصبح متغير دلتا مسؤولاً الآن عن الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة، ارتفعت الحالات بين الشباب وغير الملقحين، مما أدى إلى زيادة حالات دخول المستشفيات في تلك المجموعات.

يأتي ذلك، فيما أظهر تحليل من الصحة العامة في إتجلترا، صدر يوم الاثنين أن جرعتين من لقاحات فايزر- بيونتيك أو أسترازينيكا فعالة للغاية ضد دخول المستشفى من البديل دلتا.

لكن تم الإبلاغ عن أن بعض اللقاحات أقل فعالية ضد السلالات الأخرى. على سبيل المثال، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في وقت سابق من هذا الشهر إنه بدأ مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا لتأمين لقاح متنوع - تم تكييفه للتعامل مع النوع الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، تجري بالفعل تجارب الحقن المعزز في بريطانيا وهناك تقارير تفيد بأن السكان سيحصلون على جرعة ثالثة قبل الشتاء هذا العام.

وتلقى أكثر من 42 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا - أي حوالي 80% من السكان البالغين - وتلقى أكثر من 30 مليون شخص جرعتهم الثانية.