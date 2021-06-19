4 جلسات صادمة للعملات المشفرة.. كم بلغت حصيلة الخسائر؟

فيما سيطر اللون الأحمر على منصات تداول العملات الرقمية خلال الساعات الماضية، عمقت تراجعات "بيتكوين" من حصيلة هذه الخسائر لتفقد القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 14% من قيمتها خلال 4 جلسات فقط.

وفق موقع "كوين ماركت كاب"، فقد تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة من مستوى 1742.5 مليار دولار خلال تداولاته الأربعاء الماضي إلى نحو 1499.7 مليار دولار في تعاملات اليوم السبت، لتخسر السوق نحو 242.8 مليار دولار.

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على صعيد "بيتكوين"، فقد سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.05%، فيما بلغت خسائرها منذ جلسة الأربعاء الماضي وحتى تعاملات السبت نحو 8.8% لتخسر 3466 دولارا بعدما نزل سعرها من مستوى 39248 دولار إلى نحو 35782 دولار في تعاملات اليوم.

كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.7% فاقدة نحو 64.07 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 734.87 مليار دولار في تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 670.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وخلال الساعات الماضية، سجلت عملة "إيثريوم" وهي ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، خسائر بنسبة 3.55% لينزل سعرها إلى مستوى 2243 دولارا. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 260.957 مليار دولار.

وسجلت عملة "تيزر" مكاسب بنسبة 0.12% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. بينما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 62.659 مليار دولار.

وحلت عملة "بينانس كوين" في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية. وخلال الساعات الماضية سجلت العملة خسائر بنسبة 3.75% لينزل سعرها في تعاملات السبت إلى نحو 340.24 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 52.223 مليار دولار.

كما هوت عملة "كاردانو" بنسبة 3.47% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1.43 دولار. ونزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 45.563 مليار دولار.