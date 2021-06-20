بسبب الطيارين.. إلغاء مئات الرحلات الجوية الأميركية

ألغت شركة أميركان إيرلاينز أكثر من مئة رحلة طيران يوم السبت، إضافة إلى مئات الرحلات الأخرى مقدماً بعد أن أدى نقص الطاقم إلى جعل شركة الطيران غير قادرة على تشغيل بعض شبكة خطوطها الصيفية.

وتأتي إلغاءات أميركان إيرلاينز في الولايات المتحدة، فيما تواصل شركات الطيران تكثيف رحلاتها استعداداً لعودة الطلب على السفر طوال موسم السفر الصيفي المزدحم. حيث ارتفع إجمالي المسافرين عند نقاط تفتيش، وفقاً لإدارة أمن النقل ما يقرب من 2.1 مليون مسافر يوم الجمعة، وهو أكثر من 75% من إجمالي 2019 وما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي دخل الولايات المتحدة. المطارات في نفس اليوم من عام 2020.

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كما ألغت أميركان إيرلاينز 119 رحلة يوم السبت وأجلت ما يقرب من 450 رحلة، تمثل 4% و9% من الجدول اليومي لشركة الطيران، على التوالي، وفقاً لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية. وفي اليوم السابق، ألغت شركة الطيران 83 رحلة يوم الجمعة وكان من المقرر أن تلغي أكثر من 150 رحلة يوم الأحد قبل أن تنخفض الأرقام قليلاً إلى 82 رحلة إلغاء مجدولة يوم الاثنين.

وجاءت الإلغاءات إلى حد كبير على الرحلات الجوية التي تشغلها طائرات بوينغ 737، مما أدى إلى تكهنات بأن النقص في الطاقم مدفوع بشكل أساسي، إن لم يكن بالكامل، من قبل الطيارين، وفقاً لما ذكره موقع "Airline Geeks"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولا تزال شركة الطيران تعمل من خلال عملية إعادة تدريب الطيارين الذين لم يسافروا منذ شهور بسبب انخفاض الطلب على السفر الناتج عن جائحة كوفيد-19. حيث منع قلة الرحلات الجوية ووقت المحاكاة العديد منهم من البقاء محدثاً على أنواع الطائرات الخاصة بهم، ولم تتمكن شركة الطيران من تدريبهم بالسرعة الكافية لمواكبة الطلب المتزايد على السفر في جميع أنحاء البلاد.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة الطيران ستكون قادرة على اجتياز الفترة المتبقية من الصيف دون مشاكل أخرى، ولكن من المرجح أن تكافح شركة الطيران في المضي قدماً نظراً للوتيرة البطيئة لإعادة تأهيل الطيارين، الأمر الذي يتطلب ما مجموعه خمسة أيام من التدريب، وقدرة المحاكاة الأميركية المحدودة.

مشاكل أخرى

وتأتي الصعوبات التي تواجهها شركة الطيران التي تتخذ من تكساس مقراً لها، في نفس الأسبوع الذي اضطرت فيه شركة ساوث ويست إيرلاينز المنافسة في مسقط رأسها إلى إلغاء مجموعات رحلاتها الجوية بعد أن أدت الصعوبات الفنية إلى توقف شبكة الشركة بالكامل. حيث أدت المشكلات المتعلقة بمورد بيانات الطقس إلى تأجيل مئات الرحلات الجوية يوم الاثنين قبل أن تؤدي المشكلات الداخلية إلى مشاكل تردد صداها طوال بقية الأسبوع.

كما أن شركة الطيران الأميركية ليست شركة الطيران الوحيدة التي تعاني من نقص الطيارين منذ أن بدأ المسافرون في التحليق في السماء مرة أخرى في الأشهر الأخيرة. حيث ألغت شركة طيران دلتا القديمة رحلاتها في أبريل بسبب نقص الطيارين في شبكتها الخاصة، وهو إخفاق جاء بعد أشهر فقط من إلغاء شركة الطيران لمئات الرحلات الجوية خلال عطلة عيد الشكر وعيد الميلاد، وهي إحدى اللحظات الأولى لعودة السفر في الولايات المتحدة.