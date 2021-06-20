تسارع نحو اقتناء السيارات الكهربائية.. حصتها قد تصل لـ 12%

تكتسب السيارات الكهربائية زخماً وهو ما أوضحته الأرقام بنهاية العام الماضي، إذ أظهرت وجود عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرقات، بزيادة 3 ملايين سيارة عن عام 2019 أي بارتفاع 43% على أساس سنوي.

وشهد العام الماضي ارتفاعا بـ 41% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على الرغم من التراجع العالمي بمبيعات السيارات ككل بـ 16% بسبب جائحة كورونا.

مادة اعلانية

وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، تفوقت أوروبا للمرة الأولى على الصين من حيث الزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3.2 مليون سيارة، في حين لا تزال الصين صاحبة أكبر أسطول للسيارات الكهربائية عالميا بـ 4.5 مليون سيارة.

وشهد العام الماضي أيضا توسعا في طرازات المركبات الكهربائية واستمرارا للتراجع في تكلفة البطاريات المستخدمة.

ووصلت حصة مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي إلى مستوى تاريخي في 2020 عند 4.6%، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه بالنظر إلى استخدام الكهرباء في كافة وسائل التنقل على الطرقات سترتفع الحصة السوقية لهذه السيارات إلى ما بين 7% و12% في 2030.