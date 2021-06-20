.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تسارع نحو اقتناء السيارات الكهربائية.. حصتها قد تصل لـ 12%

سيارات كهربائية

تسارع نحو اقتناء السيارات الكهربائية.. حصتها قد تصل لـ 12%

10 ملايين سيارة كهربائية بطرقات العالم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تكتسب السيارات الكهربائية زخماً وهو ما أوضحته الأرقام بنهاية العام الماضي، إذ أظهرت وجود عشرة ملايين سيارة كهربائية على الطرقات، بزيادة 3 ملايين سيارة عن عام 2019 أي بارتفاع 43% على أساس سنوي.

وشهد العام الماضي ارتفاعا بـ 41% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على الرغم من التراجع العالمي بمبيعات السيارات ككل بـ 16% بسبب جائحة كورونا.

وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية، تفوقت أوروبا للمرة الأولى على الصين من حيث الزيادة السنوية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة ليصل عددها الإجمالي إلى 3.2 مليون سيارة، في حين لا تزال الصين صاحبة أكبر أسطول للسيارات الكهربائية عالميا بـ 4.5 مليون سيارة.

وشهد العام الماضي أيضا توسعا في طرازات المركبات الكهربائية واستمرارا للتراجع في تكلفة البطاريات المستخدمة.

ووصلت حصة مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي إلى مستوى تاريخي في 2020 عند 4.6%، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أنه بالنظر إلى استخدام الكهرباء في كافة وسائل التنقل على الطرقات سترتفع الحصة السوقية لهذه السيارات إلى ما بين 7% و12% في 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
قبل أن تذهب
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
اكتشف المزيد