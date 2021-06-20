ثروات الأغنياء في هذه الدول ستنمو بمعدلات ضخمة

توقعت دراسة جديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية BCG زيادات كبيرة في الثروة القابلة للاستثمار لفاحشي الثراء في العالم.

ويُعرَّف الأفراد "أصحاب الثروات العالية جداً" بأنهم أولئك الذين لديهم ثروة لا تقل عن 100 مليون دولار، وفقاً للدراسة المنشورة حديثاً والتي ذكرتها شركة البيانات الألمانية "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

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وأظهرت الدراسة أن عدد فاحشي الثراء في ألمانيا سيشهد نمواً بنسبة 100% خلال الفترة من 2020، وحتى 2025، حيث قدرت أن ينمو إجمالي ثروات فاحشي الثراء إلى 800 مليار دولار في أقوى اقتصاد أوروبي.

فيما جاءت ثروات الهنود من ذوي الألقاب الرفيعة عند 1.1 تريليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نمواً بنسبة 83.3%، وفي المرتبة الثانية خلف ألمانيا.

كما قدرت الدراسة أن ترتفع ثروات فاحشي الثراء الصينيين في وطنهم الأم إلى 6.5 تريليون دولار بزيادة 80.6%، فيما كانت ثروات المدينة الدولة "هونغ كونغ" عند 1.4 تريليون دولار، وفي المرتبة الرابعة.

وعلى الرغم من تخلفها إلا أن فاحشي الثراء في الولايات المتحدة يحتفظون بصافي أكبر ثروة مطلقة من المتوقع أن تبلغ 7.8 تريليون دولار وبنمو 34.5% فقط خلال السنوات الأربع المقبلة.