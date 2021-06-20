سامسونغ تستهدف إنتاجاً قياسياً للجيل الجديد من هذه الهواتف

تخطط سامسونغ لإطلاق كل من جهازي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3 في 27 أغسطس.

ووفقاً لموقع "Front Page Tech"، فقد أطلقت شركة سامسونغ الإنتاج الضخم لكل من Galaxy Z Fold 3 وZ Flip 3، وطلبت رفع الإنتاج اليومي إلى 50000 إلى 70000 وحدة من كل جهاز، وهو ما يمثل حجم قياسي بالمقارنة بالأجيال السابقة من هواتفها القابلة للطي أو الانثناء، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت مصادر، إن سامسونغ تتطلع إلى إنتاج 7 ملايين وحدة مجمعة لهذه الهواتف، لذلك بدأوا الإنتاج الضخم في وقت سابق من هذا العام، ليكونوا جاهزين في الوقت المناسب للإطلاق. يأتي ذلك فيما أنتجت سامسونغ نحو 1 إلى 2 مليون وحده من النماذج السابقة من تلك الهواتف.

ويأتي هذا بعد الإطلاق الناجح لـ Galaxy Z Fold 2 العام الماضي، والذي قيل إنه تم بيعه بشكل أفضل من المتوقع.

وتشعر سامسونغ بالرضا حول أجهزتها الجديدة، ويبدوا أنها مستعدة لاستثمار المزيد، والمراهنة على قبول العملاء للهواتف القابلة للطي أكثر من أي وقت مضى في عام 2021.