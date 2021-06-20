عملاق صيني جديد للهواتف المحمولة.. هل يغير قواعد اللعبة؟

بدأ عملاق صيني جديد للهواتف المحمول في التشكل، بعد التكامل الأكبر بين علامتين تجاريتين من العلامات الأسرع انتشارا حول العالم.

ويبدو أن هذا الأمر قد يقلق الكثير من مصنعي الهواتف المحمولة في العالم، خاصة أن التكامل هذا قد يؤدي إلى سرعة أكبر في الانتشار إلى جانب تقديم خدمات وتحدثات أكبر لهواتف الشركتين.

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وتقترب ون بلس OnePlus واوبو Oppo من بعضهما بعضًا وتندمجان بعد التعاون الوثيق. وأصبحت ون بلس علامة تجارية فرعية لأوبو، وتعمل الشركة على دمج منظومتها مع أوبو.

ولن تختفي العلامة التجارية لشركة ون بلس، بل ستواصل إطلاق المنتجات الجديدة. وبدأت شركتا الهاتف بدمج بعض الفرق العام الماضي عندما تولى لاو مسؤولية استراتيجية المنتج لكل من ون بلس واوبو.

وتسهدف الشركتان من هذا الأمر تقديم تحديثات برامج أسرع وأكثر استقرارًا لمستخدمي ون بلس.

المنافسة مع هواوي

ويبدو أن هذا الاندماج والتكامل سيؤدي إلى بزوخ نجم جديد في سماء الهواتف المحمولة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار تآكل حصة هواوي في السوق.

وفي يناير الماضي، تفوقت شركة أوبو للمرة الأولى في تاريخها على منافستها هواوي في مبيعات الهواتف الذكية.

وتقول شركة أبحاث السوق Counterpoint Research إن شركة أوبو Oppo تمكنت من الاستحواذ على 21% من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في شهر يناير، تلتها فيفو بنسبة 20%، ومن ثم هواوي وأبل وشاومي بنسبة 16% لكل منها.

وارتفعت مبيعات Oppo بنسبة 26% على أساس سنوي، وزادت بنسبة 33% عن الشهر السابق.