معادلة واحدة توضح لك دقة خططك المالية

إذا كان لديك هدف مالي كبير في الاعتبار، مثل شراء منزل أو التقاعد مبكراً، فيجب أن يكون لديك فهم قوي للمكان الذي تذهب إليه أموالك، بما في ذلك المبلغ الذي تدخره بالفعل.

ومن الطرق السهلة لمعرفة مقدار أموالك التي يمكن أن تخصصها لبناء الثروة هي عن طريق حساب معدل مدخراتك، وهو النسبة المئوية من دخلك الذي تحتفظ به كل شهر، مقابل المبلغ الذي تنفقه.

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ويوضح لك مقدار ما تبقى من دخلك بعد المصاريف - الأموال التي يمكن أن تضعها في مخططك المالي للثروة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولكن قبل أن تتمكن من حساب معدل المدخرات الخاصة بك، ستحتاج إلى بعض العمليات الحسابية.

أولاً، حدد إجمالي دخلك الشهري، بما في ذلك راتبك الذي تحصل عليه من أي عمل بدوام كامل أو جزئي، بالإضافة إلى أي نقود إضافية تكسبها من أعمال جانبية.

بعد ذلك، اكتشف مقدار ما تنفقه. يجب أن يشمل ذلك أي نفقات لا يتم خصمها تلقائياً من راتبك، مثل مدفوعات الرهن العقاري وقروض الطلاب. ويجب عليك أيضاً تضمين أي إنفاق تقديري، مثل تناول الطعام بالخارج والسفر وخدمات البث المباشر.

الآن، يمكنك توصيله بصيغة معدل الادخار. فيما يلي الخطوات:

اطرح نفقاتك من دخلك. ثم اقسم هذا الرقم على دخلك، واضرب الناتج في 100.

ولنفترض أنك تكسب 3000 دولار شهرياً من وظيفة بدوام كامل، و500 دولار من عمل جانبي، وتخصم نفقاتك والتي تصل إلى 2500 دولار.

فإن إجمالي دخلك - 3500 دولار - مطروحاً منه نفقاتك فإن النتيجة ستكون 1000 دولار. عندما تقسم ذلك على 3500 دولار، تحصل على 0.2857.

اضرب ذلك في 100 وسيصبح معدل توفيرك 28.6% تقريباً.

وتمنحك معرفة مقدار ما توفره حالياً نقطة انطلاق لحساب مدى قربك من الوصول إلى أهداف معينة والمدة التي ستستغرقها في تحقيقها. إذا كنت تهدف إلى توفير ما يكفي للتقاعد في العشرين عاماً القادمة، فيمكنك تقدير المبلغ الذي ستحصل عليه بناءً على معدل مدخراتك الحالية وفهم ما إذا كان هذا هدفاً معقولاً بالفعل.

قد تدرك أيضاً أنك تحرق أرباحك بسرعة أكبر مما تريد. إذا كان الأمر كذلك، فقد ترغب في البحث عن طرق يمكنك من خلالها خفض نفقاتك.

ضع في اعتبارك أنه عندما يتقلب دخلك أو نفقاتك، فإن معدل مدخراتك سيتغير أيضاً. ويجدر إعادة الحساب في أي وقت تكسب فيه زيادة أو تعدل ميزانيتك للتأكد من أنك لا تزال على الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافك.