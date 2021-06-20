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هذا الخطأ قد يعطل شبكة "WiFi" في هاتف أيفون!

أيفون 12
هاتف أيفون
تكنولوجيا

هذا الخطأ قد يعطل شبكة "WiFi" في هاتف أيفون!

السبب غير معروف ولكن يمكن إصلاحه

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دبي - العربية.نت

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كن حذراً بشأن تسمية شبكة WiFi الخاصة بك باسم "غير عادي" - فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات خطيرة لأي من مستخدمي هواتف أيفون في المنزل.

قال موقعا BleepingComputer وAppleInsider إن الباحث الأمني كارل شو اكتشف خطأ تسمية يدمر أداة الـ WiFi على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS، من إنتاج شركة أبل.

وكتب: "امنح شبكتك اسم SSID مثل "% p% s% s% s% s% n" وسيفقد أيفون وظيفة WiFi"، وفقاً لما ذكره موقع "ياهو فاينناس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح أن الخاصية المفقودة يمكنك استعادتها عن طريق إعادة تعيين إعدادات الشبكة (الإعدادات> عام> إعادة تعيين> إعادة تعيين إعدادات الشبكة)، ولكن من الواضح أن هذا يمثل ألماً إذا كنت تريد فقط تجنب استخدام البيانات الخلوية.

السبب غير واضح في هذه المرحلة، لكن BleepingComputer تكهن أنه قد يكون عيباً في تنسيق السلسلة. ببساطة، قد يخلط iOS بين إدخالات % وأوامر البرمجة والمتغيرات. وأشار شو إلى أنه يستخدم بانتظام أسماء مثل هذه للعبث بـ "الأجهزة ضعيفة التطور". لقد اختبر الخطأ مع iOS 14.4.2، لكنه لا يزال يمثل مشكلة حتى iOS 14.6.

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