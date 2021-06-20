هل فقد الذهب بريقه؟ قد يتراجع سعره دون 1650 دولارا

قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نورالدين محمد إنه من التوقع أن يتراجع الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب المتغيرات التي طرأت في السوق، والتي تؤثر على مدى جاذبيته.

وأضاف في تصريحاته للعربية أن تصريحات الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء التي تشير إلى تشدد نقدي في المجلس الاحتياطي، أدت إلى تحول بعض الصناديق إلى من الاستثمار في الذهب إلى الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

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وأوضح أن الذهب قد يتراجع لمستويات تتراوح بين 1620 و1650 نقطة، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى بنهاية العام.

وأشار البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده، وقدم موعد توقعات أول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ إنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1781.96 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، لكنه منخفض 5% على مدار الأسبوع. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1782.70 دولار.