"GIB capital": صفقة تأجير أنابيب أرامكو خطوة لعكس القيمة المخفية للأصول

قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في GIB capital، إن صفقة أرامكو السعودية لاستئجار وإعادة تأجير أنابيب نفط تعتبر خطوة لعملية عكس القيمة المخفية للأصول المملوكة للشركة.

وكانت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار أعلنوا السبت عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

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وأضاف الحامد في مقابلة مع قناة "العربية"، أن أرامكو تقود استراتيجية واضحة للتمويل، ضمن عملية بناء منحنى أسعار العائد عند الاستدانة الذي يساعدها للاقتراض عند الحاجة وبأسعار منافسة أفضل من الأسعار التي تقدمها حكومات في المنطقة عند الاقتراض.

وأفاد الحامد بأن إصدارات أرامكو شهدت إقبالا كبيرا من المساهمين ومستثمرين عالميين من أجزاء كبيرة من العالم، مضيفا "هذا جيد ويعكس مدى رغبة المستثمرين لأخذ المخاطر بالشراكة مع أرامكو".

وأشار إلى أن أرامكو تتمتع بوضع مالي متميز ونسبة الديون تعتبر قليلة جدا قياسا على حجم أعمالها والمبيعات الضخمة.

وتوقع الحامد أنه تساعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته ونمو الطلب على النفط إلى تقليل الحاجة إلى اللجوء لأسواق الدين.

ذكر أن أغلب الشركات العالمية تصدر الديون بشكل متواصل كاستراتيجية لتعزيز خبراتها بأسواق الدين، وإمكانية الاستعانة بها في أي وقت.

وحول تراجع السوق السعودي بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 2014، قال الحامد إن سوق "تداول" جزء من العالم ويتأثر بما يحدث بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى تلميحات الفيدرالي الأخيرة برفع أسعار الفائدة مرتين قبل عام 2023.

وتحدث رئيس المشورة: "إن السوق السعودي ارتفع بما يقارب 25% من بداية العام ومن الطبيعي أن نرى عمليات جني أرباح... وعمليات تقييمات الأسهم والنظرة لأدائها تاريخيا خلال الـ12 شهرا الأخيرة هو تاريخ مشوه ولا يعكس الواقع الحقيقي لأوضاع أغلب الشركات بسبب الجائحة والإغلاقات التي صاحبتها".