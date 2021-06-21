أحد مؤسسي Coinbase يصدر تحذيراً خطيراً بشأن أسعار العملات المشفرة

كافحت أسعار بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى هذا الأسبوع، مع انخفاض القيمة الإجمالية لسوق التشفير إلى أقل من 1.5 تريليون دولار من 2.5 تريليون دولار في مايو.

وبعد دفعة قصيرة الأمد من الملياردير إيلون ماسك، استأنف سعر بيتكوين انخفاضه خلال الأيام القليلة الماضية، متراجعًا نحو 30 ألف دولار لكل بيتكوين.

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ونظرًا لأن الرسوم البيانية لعملة بيتكوين تُظهر أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا قد انخفض إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم - وهو نمط يُعرف باسم "تقاطع الموت" ‘Death Cross’ - فقد حذر Fred Ehrsam، مؤسس Coinbase أشهر منصة لتداول العملات المشفرة من أن "معظم" العملات والأصول المشفرة "لن تعمل"، وأن 90٪ من الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs "سيكون لها قيمة ضئيلة أو معدومة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".

لكن يبدو أن "تقاطع الموت" الخاص بعملة بيتكوين، على الرغم من معناه المشؤوم، مؤشر متأخر للسعر. ففي المرة الأخيرة التي حدث فيها نمط التداول هذا في مارس 2020، بشر بارتفاع ضخم لعملة بيتكوين ساعد حتى العملات المشفرة الأصغر على الصعود إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب مقال في مجلة "فوربس".

قال إهرسام، الذي أسس شركة استثمار "بلوك تشين" Paradigm منذ مغادرته Coinbase في عام 2017، لوكالة "بلومبرغ" هذا الأسبوع: "سيحاول الناس تجربة كل شيء"، محذراً من أن العديد من تلك العملات المشفرة الصغيرة لن تنجو.

وأضاف: "سيكون هناك الملايين والملايين من العملات والأصول المشفرة، تمامًا كما كان هناك الملايين والملايين من مواقع الويب.. ومعظمها لن يعمل".

تم طرح Coinbase، وهي بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة ومقرها سان فرانسيسكو، للاكتتاب العام هذا العام، عند تقييم ضخم قدره 100 مليار دولار، لكنها شهدت منذ ذلك الحين انخفاضًا في قيمتها السوقية، حيث تراجعت بمقدار الثلث وسط تضاؤل الاهتمام بين المستثمرين الأفراد والضغط التنظيمي العالمي.

ومنذ ظهور بيتكوين في عام 2009، تم إنشاء الآلاف من العملات المشفرة، حيث يعد مزود البيانات المشفرة CoinMarketCap حاليًا ما يزيد قليلاً عن 10000 عملة مشفرة مختلفة. البعض منها، مثل إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة بعد بيتكوين برأسمال سوقي قدره 250 مليار دولار مقارنة بـ660 مليار دولار لبيتكوين ، أسسوا أنفسهم كدعامات أساسية للعملات المشفرة، في حين أن البعض الآخر، بما في ذلك EOS، قد ظهر لأول مرة فقط من أجل أن يتلاشى مع مرور الوقت.

انخفض رمز ICP بنسبة تزيد عن 90٪ عن أعلى سعر له على الإطلاق تم تحديده بعد وقت قصير من إطلاقه في مايو، في حين أن EOS، التي تصدرت عناوين الصحف عندما جمعت 4.1 مليار دولار قبل إطلاقها في عام 2018، يتم تداولها على انخفاض بنسبة 80٪.

كما تراجعت عملة Titan المشفرة إلى مستويات قريبة من الصفر يوم الخميس الماضي، بعد أن كانت قد سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 64 دولارا.

وحذر إهرسام من مراهنة المستثمرين على NFTs (الرموز غير القابلة للاستبدال)، والتي انتشرت شعبيتها خلال الأشهر القليلة الماضية حيث تستخدم تقنية العملات المشفرة للسماح لجميع أنواع الرموز الرقمية كالعقارات والأعمال الفنية والتغريدات والميمات ومقاطع فيديو YouTube، بترميزها وبيعها عبر blockchain، على الرغم من أن البيانات تشير إلى أن هذه السوق بالفعل انخفضت بشكل كبير في ذروة أوائل مايو.