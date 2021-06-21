جلسة "خضراء" في مصر.. الأسهم ربحت 12 مليار جنيه

عززت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب من استقرار مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأخضر خلال تداولات اليوم، الاثنين، ما دعم إنهاء الجلسة على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وأرباح تقترب من 12 مليار جنيه.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.89% لتربح الأسهم نحو 11.97 مليار جنيه، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 632.28 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأحد، إلى نحو 644.25 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

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على صعيد المؤشرات، فقد قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% مضيفاً نحو 264 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 9797 نقطة في نهاية تعاملات جلسة الأحد إلى إلى مستوى 10032 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة رابحاً نحو 47 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2163 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.24% مضيفاً نحو 301 نقطة بعدما قفز من مستوى 12302 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 12578 نقطة في نهاية تداولات اليوم. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.81% ليربح نحو 109 نقاط مرتفعاً من مستوى 3824 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 3931 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2.46% رابحاً نحو 42 نقطة ليصعد من مستوى 2329 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى مستوى 2386 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 2.34% مضيفاً نحو 76 نقطة ليرتفع من مستوى 3255 نقطة في إغلاق تعاملات أمس لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3331 نقطة.