رئيس حصانة للعربية: 8% عائداً استثمارياً لـ "التقاعد" والتأمينات السعودية

قال سعد بن عبدالمحسن الفضلي الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية وهي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، إن العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة العامة للتقاعد السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجاوز 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وصادق مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي على دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

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وسينتج عن الدمج إنشاء واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية، بقيمة سوقية تصل إلى 93 مليار ريال.

ومن أبرز مكونات هذه المحفظة حصة تصل إلى 13% من البنك الأهلي السعودي، و30% من البنك السعودي للاستثمار، ونحو 36% من التعاونية للتأمين.

وأضاف الفضلي في حديثه مع العربية أن المؤسستين خلال السنوات الماضية أسستا شركتين لإدارة الاستثمار وهما شركة الاستثمارات الرائدة التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة حصانة الاستثمارية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن المؤسستين تستثمران في الأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة.

الاندماج

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تقييم هيكلة الأذرع الاستثمارية للاستفادة من كليهما وقدرتهما في تحقيق الأهداف لما يعود بالنفع على المؤسسة الجديدة، موضحا أن جرى تشكيل فريق تحوّل، "ونعمل مع المكتب لتقييم الخيارات وهيكلة الأفرع".

وذكر أنه من الطبيعي أن يتم مراجعة استراتيجية الاستثمار للتأكد من ملائمتها للمؤسسة الجديدة بعد الدمج ولتتأكد من جاهزيتها لتحقيق الأهداف، ولكنه في الوقت ذاته لم يتوقع تغييرا جوهريا في استراتيجية الاستثمار.

وأشار إلى أن السوق المحلية سوق واعد، "نعتقد أن لدينا ميزة نسبية كمستثمر محلي، وأيضا بسبب الفرص الكبيرة التي نتوقع أن تنشأ من برامج رؤية المملكة".