سماسرة هجروا "وول ستريت" ليدخلوا عالم العملات المشفرة من أوسع الأبواب

قامت مجموعة من سماسرة مورغان ستانلي السابقين، بتحويل مشروع العملة المشفرة الخاص بهم إلى شركة رائدة عملاقة أو ما يعرف بـ "اليونيكورن"، من خلال جلب استراتيجيات وول ستريت إلى عالم التشفير الجديد.

وجمعت أمبر غروب، التي تأسست في 2018، نحو 100 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك DCM Ventures وتايغر غلوبال مانجمنت، مما زاد من تقييمها عشرة أضعاف إلى مليار دولار في 18 شهراً فقط.

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وقالت أمبر ومقرها هونغ كونغ، إن جولة التمويل الأخيرة من السلسلة B تشمل أيضاً مجموعة رينيسانس الصينية وتايغر بروكرز وجوبي بارتنرز والجهات الداعمة الحالية مثل منصة تداول العملات المشفرة كوينباس غلوبال، وبانتيرا كابيتال.

وتعد الشركة واحدة من بين مجموعة من الشركات الناشئة التي تطور خدمات مالية - من التداول خارج البورصة إلى المشتقات والمنتجات المهيكلة - لمتداولي العملات الرقمية والمستثمرين المحترفين.

في الشهر الماضي، جمعت شركة الإقراض المشفرة Babel Finance ومقرها بكين 40 مليون دولار بدعم من شركة Sequoia Capital China وTiger Global، في حين أن Matrixport، التي بدأها مؤسس Bitmain المؤثر جيهان وو، تسعى أيضاً إلى ضخ رأس مال جديد.

وتتداول شركة أمبر في العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم باستخدام أموال العملاء ورأسمالها الخاص، حيث تدير الشركة الناشئة حوالي 1.5 مليار دولار من رأس المال التجاري، وتتوقع أن ترتفع الإيرادات عشرة أضعاف لتصل إلى 500 مليون دولار هذا العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

خمسة من مؤسسي أمبر - مايكل وو، تيانتيان كولاندر، واين هوو، توني هي ولوك لي - عملوا معاً في قاعة تداول الدخل الثابت في مورغان ستانلي في هونغ كونغ. فيما كان السادس، توماس زو، مطوراً يعمل لدى بلومبرغ على استكشاف التداول الآلي.

وفي عام 2015، أطلقت المجموعة - في ذلك الوقت كانوا جميعهم في العشرينات من العمر - مشروعاً جانبياً لنشر التداول الخوارزمي في الأسهم الصينية والعقود الآجلة للمؤشرات، ثم انتقلت لاحقاً إلى العملات المشفرة "بدوام كامل" لاقتناص فرص المراجحة. لقد قاموا منذ ذلك الحين بتوسيع أمبر إلى فريق من 300 شخص، مع موظفين من شركات عالمية مثل تينسنت هولدينغز، وغولدمان ساكس غروب.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمبر، مايكل وو: "يجب أن تكون كل من التجارة والخدمات المالية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا وأكثر آلية".

وأضاف: "الاستراتيجية التي نستخدمها مع أمبر هي دائماً كمية".

فيما قال رئيس القطاع المالي، تيانتيان كولاندر، إن أمبر كانت مربحة منذ يومها الأول في التشفير، ولديها الآن صافي هامش ربح أكثر من 60%. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لاستراتيجيتها المحايدة في السوق، والتي تتمثل في التداول عند التقلبات بدل التداول على صعود أو هبوط عملة بيتكوين.

كما قال، إن الشركة حققت حوالي 60 مليون دولار من الإيرادات للربع المنتهي في مارس، ونفس المبلغ تقريباً لشهر أبريل وحده، مع انضمام المزيد من المستخدمين.

وفي نهاية عام 2019، جمعت الشركة الناشئة 28 مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة بما في ذلك Dragonfly Capital وعملاق التبادل كوينباس بتقييم 100 مليون دولار.

كما قال المؤسسون إنهم ما زالوا يمتلكون ما يقرب من 60% من أسهم الشركة بعد الجولة الأخيرة.