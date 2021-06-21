عرض جديد من مالكي سفينة "إيفر غيفن" لتعويض انسداد قناة السويس

قدم مالكو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس في مارس، عرضا جديدا في نزاع تعويض مع هيئة القناة، وتم تأجيل حكم قضائي في القضية لمدة أسبوعين يوم الأحد. لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

يأتي ذلك، بعد أن رست سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في البحيرات المرة منذ أن تم إبعادها في 29 مارس، بعد أن تسببت في تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.

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وطالبت هيئة قناة السويس بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وفقدان الإيرادات، قبل خفض المطالبة إلى 550 مليون دولار.

وقد عارض مالكو سفينة إيفر غيفن، الشركة اليابانية شوي كيسن وشركات التأمين التابعة لها هذا الادعاء واحتجاز السفينة بموجب أمر محكمة مصرية.

وقال محامي هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، في جلسة استماع للمحكمة بشأن احتجاز السفينة في الإسماعيلية، إن المفاوضات استمرت حتى يوم السبت، وقدم أصحاب السفينة عرضاً جديداً.

فيما، قالت الشركة الممثلة لمالكي السفينة وشركات التأمين عليها، ستان مارين: "على مدار أكثر من 15 يوماً وفي جلسات عمل ممتدة وطويلة وشاقة ولكن إيجابية، تجري المفاوضات".

وذكرت في بيان "خلال المفاوضات قدمنا اقتراحا نعتقد أنه يلبي جميع متطلبات الهيئة الفرعية للاعتماد" مضيفة أن التفاصيل ستبقى سرية، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان رئيس هيئة قناة السويس، قال في وقت سابق إن شركة شوي كيسن عرضت دفع 150 مليون دولار.

وكان من المقرر صدور حكم قضائي يوم الأحد بعد عدة تأجيلات، لكن ستان مارين قالت إنها طلبت تأجيل الجلسة. وقالت مصادر قضائية إن القضية أرجئت حتى الرابع من يوليو للسماح "بتسوية ودية".

هذا الأسبوع، قال نادي الحماية والتعويضات في المملكة المتحدة، وهو أحد شركات التأمين على السفينة، إنه "يأمل في التوصل إلى حل إيجابي لهذه المفاوضات في المستقبل القريب".