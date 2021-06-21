عملات الـMEME تجذب المستثمرين وتبخر ملياراتهم

برز في أسواق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة مصطلح الـMEME COIN، "تلفظ ميم كوين وليس ميمي"، الذي يمثل العملات المشفرة ذات القيمة المعدومة التي تبدأ بمجرد خطط أو حتى مزحة مثل الدوج كوين، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنها استقطبت المليارات.

وهي عملات مشفرة تغريك أسعارها، قد لا تتجاوز هللة أو فلسا أو قرشا واحدا للعملة، هذه هي الـ MEME COINS، وقصص كثيرة للربح السريع ومؤثرين مدفوعين وغير مدفوعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الشيء الوحيد الذي يجمع هذه العملات أنها ليست ذات قيمة فعلية ويتم تقييمها بحسب عمليات البيع والشراء فقط، وانعدام القيمة لم يكن كافيا لمنع اندفاع المضاربين أو المقامرين إن صح التعبير.

فالقيمة السوقية لسوق MEME COINS يتجاوز 40 مليار دولار.

تتربع عملة الدوج كوين صدارة القائمة والتي بدأت كمزحة في العام 2013، ودعمها الملياردير إيلون ماسك لفترة قبل أن تهوي من قمتها حيث خسرت 65% من قيمتها في آخر أربعين يوما.