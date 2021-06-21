موجة نزيف قاسية.. متى تتوقف خسائر العملات المشفرة؟

فيما سيطر اللون الأحمر على شاشات ومنصات تداول العملات المشفرة، فقد قفزت الخسائر الإجمالية للسوق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لتصل إلى 104 مليارات دولار.

وتواجه العملات المشفرة موجة نزيف قاسية منذ منتصف مارس الماضي، وكانت البداية بتغريدات إيلون ماسك التي هاجم فيها السوق، أعقبها هجوم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ثم اتجاه الصين إلى إحكام قبضتها على السوق، وأخيراً تحذير بريطانيا من إفلاس المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات الرقمية المشفرة.

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وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداول، فقد هوت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 7.3% فاقدة نحو 104 مليارات دولار، حيث تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها من مستوى 1429.4 مليار دولار في تعاملات أمس، إلى نحو 1325.4 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة "بيتكوين" خسائر بنسبة 6.2% لتفقد نحو 2119 دولاراً من قيمتها بعدما نزل سعر العملة من مستوى 34136 دولارا في تعاملات الأحد إلى نحو 32017 دولارا في تعاملات اليوم.

كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 5.7% خاسرة نحو 36.6 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 641.2 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 604.6 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وتكبدت عملة "إيثريوم" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 8.5% فاقدة نحو 179 دولارا بعدما تراجع سعرها من مستوى 2097 دولارا إلى نحو 1918 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 8.4% فاقدة نحو 20.7 مليار دولار بعدما نزلت قيمتها المجمعة من مستوى 245.5 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 224.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وسجلت عملة "تيزر" خسائر بنسبة 0.05% لتستقر في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 62.64 مليار دولار.

فيما سجلت عملة "بينانس كوين" خسائر بنسبة 8.25 خلال الـ 24 ساعة الأخير من التداولات لينزل سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 292 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 45.94 مليار دولار.

وتكبدت عملة "كاردانو" خسائر بنسبة 6.4% لينزل سعر العملة في تعاملات اليوم إلى مستوى 1.25 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 40.25 مليار دولار.