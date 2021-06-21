هل توجد مشكلة سيولة في أسواق الإمارات؟

قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال توقان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن سوق الطروحات الأولية بأسواق الإمارات كان في حالة جمود منذ عام 2014، حيث لم نر طروحات كبيرة مثل أمانات، مع وجود صدمة لسوق الطروحات وتخوف وزعزعة في الثقة، مع تراجع الأسعار على فترات وبالتالي أصبح إدراج الأسهم غير مجد للشركات مع انخفاض التقييمات.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحسنا وإقبالا من الحكومة على دعم الأسواق بشكل نشط وحزم التحفيز الاقتصادي ووضع الدولة على الخريطة الاقتصادية عالمياً، كل ذلك عوامل شجعت الطروحات.

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وأشار إلى وجود عامل ضعف يتمثل في أن التمثيل الاقتصادي لأرباح الشركات في الدخل القومي بالإمارات يتراوح بين 4 و5%، بينما في أسواق مجاورة تصل النسبة إلى 10 و20% وبعض الأحيان تصل إلى 30% لوجود شركات تعمل في النفط والبتروكيماويات.

وأوضح أن الأسواق تفتقد لوجود شركات مدرجة مثل الياه سات وشركات الحفر والأسمدة، لا سيما أن تلك الشركات يكون حجمها وتاريخها كبيرا، وتجتذب المؤسسات الأجنبية.

وتخطط شركة "الياه سات" لتشغيل الأقمار الصناعية لإدراج حصة تصل إلى 40% في أبوظبي الشهر المقبل، فيما سيكون أول طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017.

وذكر طلال توقان، أنه في بعض الأحيان تؤثر تلك الطروحات على السيولة بالمدى القصير مع وجود طلب عليها من الأفراد، لكن بالمدى المتوسط والطويل تكون عوامل دافعة للسوق وفرصة لتنويع الاستثمارات.

وأضاف أن قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك تمثل نحو 80% من حجم الأسواق، وبالتالي هناك حاجة ماسة لطروحات مثل الياه سات.

وأوضح توقان أنه لا توجد مشكلة في السيولة بالأسواق، لكن معدل دوران السيولة منخفض، وتحركات حسابات العملاء ضعيفة، ومعدل الدوران لرؤوس أموال الشركات يكون مرة واحدة كل 5 أو 6 سنوات، بينما في الأسواق الأميركية تدور رؤوس أموال الشركات مرتين أو 3 سنوياً.

وأضاف أن حركة السيولة تعتمد على معنويات المتداولين ومعدل الادخار لدى الفرد، ووجود طمأنينة وأمان وظيفي وبالتالي تتجه المدخرات إلى السوق، لا فتاً إلى وجود إشكالية سابقة تتمثل في انحسار الأسهم حرة التداول وضعف نسبة تملك الأجانب، وهو ما يتغير تدريجيا، ويتبقى أن نرى معدل دوران أكبر وعودة المضاربات للأفراد تدريجيا.