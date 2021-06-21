"أمازون" تحتفظ بعرش العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

حافظت أمازون على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم، حيث نمت بنسبة 64% هذا العام لتصل إلى 684 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل بولندا.

وتعد شركتا أمازون وأبل العلامتين التجاريتين الأكثر قيمة في العالم، وذلك وفقًا لتصنيف عالمي بواسطة Kantar. لكن العلامات التجارية الصينية تتصدر قائمة الشركات الرائدة وهي أكثر قيمة من العلامات التجارية الكبرى في أوروبا.

مادة اعلانية

وبعد دخولها التصنيف لأول مرة في عام 2006، نمت قيمة العلامة التجارية لشركة أمازون، التي أسسها جيف بيزوس عام 1994، بنحو 268 مليار دولار هذا العام. تليها شركة أبل، التي تأسست عام 1976، بقيمة 612 مليار دولار، فيما حلت غوغل ثالثة بقيمة تقدر بـ 458 مليار دولار.

واحتلت تينسنت، أكبر شركة وسائط اجتماعية وألعاب فيديو في الصين وهي العلامة التجارية الأولى هناك، المركز الخامس عالميًا، بينما جاءت علي بابا في المركز السابع.

وقالت Kantar إن "العلامات التجارية الصينية تتقدم بثبات وببطء، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا. وتستفيد المزيد من الشركات من تطوراتها التكنولوجية الخاصة وتظهر قدرتها على التوافق مع الاتجاهات الرئيسية في الصين والسوق العالمية".

وضاعفت خمس علامات تجارية قيمتها بأكثر من الضعف، بقيادة عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين Pinduoduo و Meituan و Moutai، وتيك توك وتسلا.

وكانت تسلا، التي تأسست عام 2003، العلامة التجارية الأسرع نموًا. وأصبحت العلامة التجارية الأكثر قيمة للسيارات، حيث زادت قيمتها بنسبة 275% على أساس سنوي لتصل إلى 42.6 مليار دولار.

تراجع أوروبي وتقدم صيني

عززت أفضل العلامات التجارية الصينية ريادتها على أفضل العلامات التجارية الأوروبية. واستحوذت الصين على 14% من أفضل 100 علامة تجارية، بزيادة من 11% قبل عقد من الزمن. بينما شكلت العلامات التجارية الأوروبية 8%، بانخفاض عن 20% قبل عقد من الزمن.

وجاءت العلامة التجارية الأوروبية الأولى Louis Vuitton الفرنسية، في المرتبة 21، تلتها مجموعة برمجيات SAP الألمانية في المرتبة 26، والعلامة التجارية البريطانية الوحيدة في القائمة كانت Vodafone في المركز 60.

هيمنة أميركية

وكانت العلامات التجارية الأميركية هي المهيمنة، حيث نمت بشكل أسرع خلال العام الماضي، مشكلة 74% من أفضل 100 شركة.

وانضم 13 مشاركًا جديدًا إلى التصنيف العالمي لعام 2021، بما في ذلك إنفيديا (في المرتبة 12 بقيمة 105 مليارات دولار) و Zoom (في المرتبة 52 بقيمة 37 مليار دولار) و AMD (في المرتبة 57 بقيمة 33 مليار دولار) وسبوتيفاي (في المرتبة 99 بقيمة 19 مليار دولار).

وأشارت Kantar إلى أن القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة لعام 2021 بنسبة 42%، ووصلت إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 7 تريليونات دولار.

بالإضافة إلى ذلك يعكس النمو المتسارع لأهم العلامات التجارية في العالم انتعاشًا من الخسائر الاقتصادية التي فرضها الوباء العالمي.