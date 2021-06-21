"المسافر" للعربية: في هذا التوقيت تقفز حجوزات السعوديين للسفر

توقع فهد العبيلان، نائب الرئيس بقطاع التجزئة في شركة المسافر، زيادة نسبة حجوزات الطيران للمسافرين السعوديين بحلول الربع الرابع من عام 2021.

وقال العبيلان في مقابلة مع "العربية" إن شركته التي تعد أكبر منصة موجودة بالسوق رصدت زيادة تصاعدية في مستوى الحجوزات بالمملكة.

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وأشار إلى تصاعد عمليات السفر إلى المملكة من الخارج، وسط زيادة للطلب المحلي الذي شكل 48%، فيما وصلت حجوزات السفر للخارج أكثر من 50% بقليل.

وتابع العبيلان: "يأتي ذلك وسط زيادة الإقبال على السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية والأعمال الترويجية التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة".

وأضاف أن حركة الحجوزات الدولية لدى منصة المسافر ارتفعت بنسبة 76% مقارنة مع عام 2019، مشيرا إلى إقبال السعوديين على السفر الدولي، مع مراقبة المسافرين للإجراءات المتبعة بكل دولة.

وقال "أبرز الوجهات بالنسبة للسعودية جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خصوصا الإمارات وقطر والبحرين ومصر، الإقبال كان كبيرا للسفر إلى البحرين خلال الفترة الأولى لاستئناف الرحلات ولكن مع تغيير البحرين للإجراءات هبط الطلب للسفر".

وكوجهات أخرى رائجة أمام السعوديين، أشار إلى أن هذه الوجهات تتضمن أوكرانيا والمغرب وجزر المالديف والبوسنة وألبانيا كلها وجهات دولية جديدة تتميز بسهولة إجراءات سفر السعوديين إليها.

وبخصوص الإنفاق على السفر، قال العبيلان، إن الإنفاق زاد بحكم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي داخل الطائرات أو الفنادق وهذا يعني تكلفة إضافية.

وأفاد بأن هناك زيادة بنسبة الحجز على درجة رجال الأعمال 16% بالنسبة للمسافرين السعوديين، كذلك زيادة بنسبة 14% على المسافرين بالدرجة الأولى.

وتوقع العبيلان ارتفاع أسعار الطيران والفنادق خمس النجوم وسط الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

على صعيد السياحة المحلية، أفاد بأن هناك إقبالا شديدا للسعوديين على كثير من المدن أبرزها جدة والرياض وأبها وجيزان والجبيل.

وقال إنه لا يمكن التنبؤ بوقت معين للعودة لمستويات عام 2019، ولكن هناك مؤشرات على تصاعد الطلب بنحو جيد.