"تريلا" للعربية: جمعنا تمويلا بـ42 مليون دولار للتوسع في هذه الدول 

قال عمر هشام هجرس، عضو مؤسس والمدير التنفيذي لشركة "Trella"، إن شركته جمعت تمويلات بقيمة 42 مليون دولار خلال جولة تمويلية.

وأضاف هجرس في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التمويلات تضمنت 30 مليون دولار من شركتي "ميرسك" و"رائد فينتشيرز".

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و"تريلا" هي منصة رقمية تربط سائقي الشاحنات بأصحاب الحمولات الراغبين في نقلها، ولديها أكثر من 350 شاحن مسجل على التطبيق من بينهم.

وذكر أن "تريلا" تسعى للحصول على مزيد من التمويلات من البنوك لتمويل التوسعات المستقبلية.

وكان هجرس ذكر في بيان سابق أن التمويل سيستخدم للتوسع في دول الخليج خلال التسعة أشهر المقبلة، وفي إفريقيا على مدار 12 شهرا.

ولفت إلى أن تريلا قد تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ثلاث إلى خمس سنوات، لكن من المرجح أن يكون ذلك خارج مصر.

وأفاد هجرس خلال حديثه لـ"العربية"، بأن شركته تعمل في 3 أسواق السعودية ومصر وباكستان، موضحا أن أغلب المتعاملين على المنصة في مصر وباكستان عبارة عن أفراد أو عائلات يملكون من سيارة إلى خمس سيارات.

أما في السعودية، فإن 50% من المتعاملين هم من شركات النقل الكبيرة، و50% من الشركات الصغيرة التي تملك أقل من 5 سيارات.

وأوضح المدير التنفيذي أن طريقة الدفع تتم بالأجل للشركاء الناقلين كل أسبوع أو أسبوعين للشركات الصغيرة، أما الشركات الكبرى تتم السداد خلال شهر إلى 3 أشهر.