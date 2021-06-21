"وثيق" تطلق أول صندوق استثمار في التكنولوجيا العقارية برأسمال 100 مليون ريال

أطلقت شركة "وثيق للخدمات المالية" أول صندوق استثمار مخاطر للاستثمار في قطاع التكنولوجيا العقارية Proptech في منطقة الشرق الأوسط، برأسمال 100 مليون ريال.

وحصل صندوق W Proptech VC Fund على موافقة هيئة السوق المالية، وهو متوافق مع أحكام الشريعة.

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وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تكنولوجيا الإنشاء والبناء، كما يخطط لأن تكون 50% على الأقل من الشركات في محفظة الصندوق تعمل في السوق السعودية.

وقال خالد زيدان مدير صندوق وثيق بروبتيك فنتشر Proptech Venture إن الصندوق يستهدف شركات التطوير العقاري ومكاتب الهندسة والاستشاريين الأفراد بالإضافة إلى صناديق "Fund of Fund".

وأضاف أن الصندوق يضم العديد من المستثمرين من كافة أنحاء العالم ويضم متخصصين في التطوير والاستثمار العقاري واستشاريين من جميع دول العالم، مؤكدا أن الصندوق يستهدف الاستثمار محليا في السوق السعودية وعالميا.