65 عملة تفقد أعصابها.. خسائر مدمرة تضرب العملات المشفرة

في إطار موجة الخسائر التي تضرب سوق العملات المشفرة، فقد واجهت نحو 65 عملة رقمية من بين أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية، خسائر حادة وعنيفة خلال تداولات الأسبوع الأخير، عززتها تعاملات اليوم التي ضاعفت من حجم الخسائر.

وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت" اعتماداً على بيانات من منصة "كوين ماركت كاب"، تراوحت الخسائر بين 20 و42%. وفيما سجلت عملة "بيتكوين"، العملة الأكبر في سوق العملات الرقمية المشفرة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة تتجاوز 5%، فقد تكبدت خسائر أسبوعية بنسبة 20% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 32 ألف دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 604.21 مليار دولار.

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ومن بين أشهر العملات الرقمية التي طالتها موجة النزيف، جاءت عملة "إيثريوم" التي تكبدت خسائر بنسبة 23% خلال تداولات الأسبوع الأخير ليجري تداولها خلال جلسة اليوم عند مستوى 1945 دولار، ارتفاعاً من مستوى 1918 دولار في بداية تعاملات الجلسة. كما هوت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 225.88 مليار دولار.

وسجلت عملة "دوغ كوين" خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 19% ليجري تداولها في جلسة اليوم عند مستوى 0.217 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 33.250 مليار دولار.

وتكبدت عملة "إكس ريبل" خسائر أسبوعية بنسبة 24% لينزل سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 0.669 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 30.640 مليار دولار.

وفيما تكبدت عملة "آي سي بي" خسائر بنسبة 11.8% خلال الساعات الماضية، فقد تكبدت خسائر أسبوعية بنسبة 37% ليجري تداولها في تعاملات الإثنين عند مستوى 40.64 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 5.141 مليار دولار.

وكانت أكبر الخسائر من نصيب عملة "كي إس إم" التي تحتل الترتيب رقم 47 بقائمة العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، حيث تزحف العملة صوب خسارة ما يقرب من نصف قيمتها. وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 13% لكنها تكبدت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 42% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 250 دولار. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 2.024 مليار دولار.