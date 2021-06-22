أسرار أكبر موجة خسائر أسبوعية تطارد العملات المشفرة في 2021

واصلت العملات الرقمية المشفرة هبوطها خلال تعاملات اليوم، لتقفز جملة الخسائر الأسبوعية للسوق إلى أكثر من 467 مليار دولار، فيما هوت القيمة السوقية الإجمالية إلى حدود الـ 1.2 تريليون دولار.

تأتي هذه الخسائر في الوقت الذي أعلنت فيه الصين مواصلة حملتها التصعيدية ضد العملات الرقمية المشفرة، حيث أمرت جميع الهيئات المالية الرئيسية في البلاد بوقف المعاملات المرتبطة بعملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

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وقبل يومين، رفض البنك الدولي طلب حكومة السلفادور بإقرار الـ"بيتكوين" كعملة قانونية. وقال متحدث باسم البنك الدولي: "في حين أن الحكومة قد اتصلت بنا للحصول على المساعدة بشأن بيتكوين، فإن هذا ليس شيئاً يمكن أن يدعمه البنك الدولي نظراً لأوجه القصور البيئية والشفافية".

فيما حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة بيتكوين شهدت نزوحا لتدفقات رؤوس الأموال لسادس أسبوع على التوالي، مع تضررها من حملة في الصين على تعدين العملات المشفرة أثارت فزعا لدى المستثمرين.

وأشارت البيانات إلى أن عملة "بيتكوين" سجلت نزوحا لتدفقات بقيمة 89 مليون دولار على مدار الأسبوع الماضي. ومنذ بداية العام بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات النازحة من بتكوين 487 مليون دولار أو 1.6 في المئة من الأصول تحت الإدارة. وقالت الشركة في بيان، إن قطاع العملات المشفرة ككل سجل ثالث أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات، بقيمة بلغت 79 مليون دولار الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة نزوح منذ فبراير من العام 2018. لكن منذ بداية شهر يونيو الحالي، بلغ صافي التدفقات النازحة 210.5 مليون دولار.

467 مليار دولار تبخرت من السوق

وخلال تداولات الأسبوع الأخير، هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 27% فاقدة نحو 467.7 مليار دولار وذلك بعدما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1742.5 مليار دولار في تعاملات جلسة الأربعاء الماضي إلى مستوى 1256.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

على صعيد التداولات، فقد سجلت عملة "بيتكوين" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 2.52%، فيما سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 19.2% لتخسر نحو 7501 دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها من مستوى 39248 دولار في تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 31747 دولار في تعاملات اليوم.

فيما نزلت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 19% خاسرة نحو 139.9 مليار دولار، وذلك بعدما هوت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 734.87 مليار دولار في تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 594.9 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وفي المركز الثاني جاءت عملة "إيثريوم" التي نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.3%، فيما سجلت خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 22.7% فاقدة نحو 556 دولار وذلك بعدما نزل سعرها من مستوى 2452 دولار في تعاملات الأربعاء الماضي إلى نحو 1896 دولار في تعاملات اليوم. كما هوت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 22.8% فاقدة نحو 65 مليار دولار وذلك بعدما نزلت قيمتها المجمعة من مستوى 285 مليار دولار إلى نحو 220 مليار دولار.

وفي المركز الثالث حلت عملة "تيزر" التي استقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار، بينما سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.06%. فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 62.5 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بينانس كوين" في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد نزلت خلال الساعات الماضية بنسبة 12.7%، فيما بلغت خسائرها خلال تداولات الأسبوع الأخير ما نسبته 28.8% لينزل سعرها في تعاملات اليوم إلى مستوى 264 دولار. بينما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 40.18 مليار دولار.

خسائر أسبوعية عنيفة تطارد "دوغ كوين"

في المركز الخامس جاءت عملة "كاردانو" التي تراجعت خلال الساعات الماضية بنسبة 13.3%، فيما بلغت خسائرها خلال تداولات الأسبوع الأخير نحو 29.2% ليهوي سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 1.12 دولار. ونزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 35.6 مليار دولار.

وجاءت عملة "إكس ريبل" في المركز السادس بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 13% مع تراجع بنسبة 33.3% خلال تداولات الأسبوع الأخير لينزل سعرها في تعاملات اليوم إلى نحو 0.588 دولار. فيما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 27 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "يو إس دي" في المركز السابع، فقد سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.04% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 25.089 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "دوغ كوين" في المركز الثامن بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، فقد تراجعت خلال الساعات الماضية بنسبة 20.55%، مع خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 42% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 0.189 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 24.6 مليار دولار.

وحلت عملة "بولكا دوت" في المركز التاسع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 12% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 39% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 15 دولار. فيما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 14.3 مليار دولار.

وجاءت عملة "بينانس يو إس دي"" في المركز العاشر بين أكبر العملات المشفرة، وسجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 0.05% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1 دولار. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 9.64 مليار دولار.