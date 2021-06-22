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نوبكو للعربية: 89% مساهمة المصانع السعودية في طلبيات شراء الأدوية 

اقتصاد السعودية

نوبكو للعربية: 89% مساهمة المصانع السعودية في طلبيات شراء الأدوية

نجحت الشركة بترسية عروض لبنود طبية بنحو 6 مليارات ريال بالتعاون مع شركائها في 40 دولة حول العالم

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دبي - العربية.نت

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أدارت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، نوبكو "Nupco"، منافسات وترسية عروض طيبة بأكثر من 56 مليار ريال. ونجحت الشركة بترسية عروض لبنود طبية بنحو 6 مليارات ريال بالتعاون مع شركائها في 40 دولة حول العالم.

وفي لقاء مع العربية، قال الرئيس التنفيذي للتشغيل في الشركة، فهد البطحي، إن القطاع الصحي في المملكة له أولية، وهو في المراكز الثلاثة الأولى في الإنفاق بالمملكة.

وأشار إلى أن ميزانيات الأدوية والمستلزمات الطبية تتجاوز 15 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار سنويا.

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وأوضح أنه خلال الفترة القادمة، سيكون هناك توسع في الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية، مع رفع كفاءة الإنفاق.

خلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت الشركة دورا كبيرا في رفع كفاءة الإنفاق، سواء من خلال الحصول على أفضل الأسعار، والتعامل المباشر مع المصانع والشراء الموحد، حتى لا يكون هناك تأثير كبير في توسع القطاعات الصحية على الميزانية، وفقا للبطحي.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية لا يتجاوز تغطيتها 30% من احتياجات القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات، موضحا أن الصناعة المحلية متمركزة في قطاعي الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن مازال هناك محاولات من بعض الشركات لنقل التقنية للمملكة في قطاع الأجهزة الطبية.

وذكر أن من أهداف نوبكو رفع المحتوى المحلي في تعاملاتها، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المصانع المحلية في طلبيات شراء الشركة تصل إلى 89%.

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