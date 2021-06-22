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"ناسا" تراقب "بيزوس" ومنافسيه في سباق الفضاء

جيف بيزوس
جيف بيزوس
الفضاء

"ناسا" تراقب "بيزوس" ومنافسيه في سباق الفضاء

سيتعين عليهم إجراء نفس الفحص الصارم لأي رائد فضاء محترف

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دبي - العربية.نت

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تبقت أسابيع فقط حتى ينطلق جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في الفضاء مع شقيقه مارك بيزوس، وراكب مجهول دفع 28 مليون دولار مقابل مقعد في مركبة شركة بلو أوريجين، والتي أُطلق عليها اسم "نيو شيبرد".

لكن في مقابلة مع "Fox Business"، قالت ناسا إن لديها رسالة للمليارديرات الذين يتنافسون في سباق إلى الفضاء: "لن يكون الغرب المتوحش لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى هناك".

قال مدير ناسا، بيل نيلسون: "إنني أراقب ذلك، لكن سيتعين عليهم إجراء نفس الفحص البدني والنفسي الصارم لأي رائد فضاء محترف آخر".

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وأضاف: "نريد أن يكون الطاقم الموجود بالفعل في المحطة الفضائية آمناً ويجب ألا تتوقع شيئاً أقل من ذلك".

يأتي ذلك، فيما أعقب الإعلان عن رحلة بيزوس، المقرر إجراؤها في 20 يوليو، تقرير بأن ريتشارد برانسون مؤسس شركة Virgin Galactic قد يحاول تسجيل السبق على مؤسس أمازون في سباق الفضاء.

وقد كتب المدون الشهير دوغلاس ميسيير أن فيرجن غالاكتيك تخطط لطيران برانسون في رحلة تجريبية خلال عطلة نهاية الأسبوع في 4 يوليو، وفقاً لما ذكره "ياهوو فاينناس".

لكن السفر خارج الأرض ليس رغبة كبار المليارديرات في العالم فقط، حيث يشاركهم العديد من الأشخاص هذا الطموح أيضاً، وقد بدأ السفر إلى الفضاء يصبح في متناول عامة الناس من خلال المسابقات.

وتعد شركة SpaceX، التابعة للملياردير إيلون ماسك، من بين الشركات التي أقامت مسابقات لنقل المدنيين إلى الفضاء. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسافر الفائز في برنامج "من يريد أن يكون رائد فضاء" على قناة "ديسكفري" إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2022.

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