أمين "تنمية الصادرات" للعربية: تسجيل 1250 شركة ببرنامج "صنع في السعودية"

قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل بن سعد البداح، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

وأضاف أن معرض الصحة العربي هو أول معرض يحمل هوية "صنع في السعودية" وتشارك فيه 16 شركة سعودية طبية في جميع المجالات منها الأدوية والمستلزمات الطبية.

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وأوضح فيصل البداح، أن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً، ويبلغ حجم الصناعة حالياً 34 مليار ريال، وتبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى إطلاق أول جهاز تنفس صناعي مصنع في السعودية خلال الأسابيع الماضية.

وقال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن السعودية تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.