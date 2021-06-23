إسرائيل تواجه زيادة في مرض نادر بسبب هذا اللقاح

قال باحثون إسرائيليون، إن لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر مرتبط بزيادة فرصة الإصابة بفرفرية نقص الصفيحات الدموية TTP، وهو اضطراب نادر في الدم.

ويعد فرفرية نقص الصفائح الدموية مرضا مناعيا ذاتيا يتسبب في تكوين جلطات دموية في أعضاء مختلفة من الجسم. حيث يمكن لهذه الجلطات أن تحد أو تمنع تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى الأعضاء الرئيسية مثل الدماغ والكلى والقلب، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

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وقال باحثون من معهد أمراض الدم في مركز شامير الطبي إنه تم تنبيههم بالمشكلة بعد رؤية زيادة مفاجئة في المرض، حيث تم اكتشاف 4 حالات في شهر واحد مقارنة بحالتين أو ثلاث حالات سنوياً، وفقاً لما ذكرته صحيفة "أورشليم" واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الفريق الطبي إنهم وجدوا "صلة زمنية" بين تطعيم المريض وظهور أعراض المرض. وشددوا على أن هؤلاء هم مرضى ومرضى جدد على حد سواء تفجر مرضهم بعد فترة طويلة من الهدوء.

وتقوم وزارة الصحة حالياً بتقييم البحث وحتى اكتمال التقييم، طُلب من الأطباء عدم إجراء المقابلات الصحافية.

ونتيجة لأبحاثهم، أوصى الفريق الطبي، بقيادة الدكتورة مايا كورين ميتشوفيتز، رئيس قسم أمراض الدم ومختبر أورام الدم الانتقالي، بأن يتم تطعيم الأشخاص الذين خضعوا لـ TTP فقط بإذن خاص من طبيبهم - وإذا قاموا بالتطعيم، لإجراء تقييم سريري للمتابعة.

وقال الفريق في بيان: "الأطباء والمرضى بحاجة إلى توخي الحذر من الأعراض السريرية: ضعف التعب، والاضطرابات العصبية، والنزيف وألم في الصدر".

وأكد متحدث باسم المستشفى أن هذه الدراسة، التي كانت صغيرة جداً، لا ينبغي بأي حال من الأحوال منع الناس من التطعيم وتشجيع أي شخص لم يتم تلقيحه بعد للحصول على اللقاح.