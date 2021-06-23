بيتكوين تقود العملات المشفرة لصعود صاروخي

عاودت بيتكوين الارتفاع القوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى 30 ألف دولار والذي تداولت دونه أمس، بعد ضغوط صينية على العملة المشفرة، وتكون أشكال فنية أثارت الذعر بين المتداولين، حيث محت جميع مكاسبها لعام 2021 قبل الارتداد مرة أخرى لأعلى.

وارتفعت عملة بيتكوين مرة أخرى فوق مستوى 34000 دولار مرتفعة بنحو 13% خلال آخر 24 ساعة، وفقاً لبيانات Coin Metrics.

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كما ارتفعت العملات المنافسة الأصغر، بينها asإيثريوم بنسبة 10% إلى 2014 دولاراً، وارتفع XRP بنسبة 9% بسعر 64 سنتاً. لم يكن سبب التحركات إلى الأعلى واضحاً، لكن العملات المشفرة معروفة بتقلبها، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت بيتكوين بداية قوية لهذا العام، حيث صعدت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65000 دولار تقريباً متزامناً مع الظهور الأول لبورصة العملات المشفرة كوينباس في بورصة ناسداك.

وقادت الصين، حملة لتضييق الخناق على تعدين بيتكوين، في مقاطعة سيتشوان الغنية بالطاقة الكهرومائية، كما حيث المنظمون الصينيون المؤسسات المالية بما في ذلك علي باي والبنوك الكبرى على عدم تقديم خدماتهم للعملات المشفرة.

أصبح المستثمرون أيضاً أكثر قلقاً بشأن التأثير البيئي لعملة بيتكوين، بعد أن قرر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك التوقف عن قبول بيتكوين كوسيلة للدفع لمركبات شركته.

في ذلك الوقت، قال ماسك إنه كان قلقاً بشأن استهلاك بيتكوين الهائل للطاقة و"الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري" في تعدين الأصول الرقمية.