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دبي تشهد إدراج أول صندوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط

ناسداك دبي
ناسداك دبي
بيتكوين

دبي تشهد إدراج أول صندوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط

سعر وثيقة الصندوق يرتفع 11% خلال ساعات من الإدراج

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دبي - العربية.نت

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تم إدراج صندوق بيتكوين في بورصة ناسداك دبي، اليوم الأربعاء، وهو الأول من نوعه الذي يتم تداوله في الشرق الأوسط، وسط انتشار كبير للعملات المشفرة على مستوى العالم.

وارتفع سعر وثيقة الصندوق إلى مستوى 38.40 دولار، بزيادة قدرها 11% عن السعر المرجعي البالغ 34.57 دولاراً، وفقاً للأسعار على موقع ناسداك دبي الإلكتروني.

وكان الصندوق الكندي هو الأول من نوعه الذي يتم إدراجه في بورصة كبرى في تورنتو العام الماضي.

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وقام الصندوق بالإدراج المزدوج له في دبي بهدف التداول على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويستثمر صندوق بيتكوين في حيازات طويلة الأجل من بيتكوين كبديل أكثر أماناً للاستثمارات المباشرة في العملة المشفرة، وفقاً لنشرة الإصدار الخاصة به.

وقبل ستة أسابيع فقط، كان يتم تداول بيتكوين بالقرب من 60 ألف دولار وسط احتضان أكثر دفئاً من وول ستريت وكذلك المستثمرون الأفراد. لكن قضايا استهلاك الطاقة والتي أثارها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بالإضافة إلى التضييق من الصين أدى إلى انخفاض في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض السعر لفترة وجيزة إلى ما دون المستوى الرئيسي 30 ألف دولار يوم الثلاثاء.

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