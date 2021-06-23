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رئيس "إيديتا" للعربية: 400 مليون جنيه مبيعات متوقعة لخط الإنتاج الجديد

البورصة المصرية

رئيس "إيديتا" للعربية: 400 مليون جنيه مبيعات متوقعة لخط الإنتاج الجديد

أكد وجود حاجة ملحة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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توقع رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي، أن يحقق خط الإنتاج الجديد للشركة مبيعات إضافية بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وقال برزي خلال اتصال هاتفي مع "العربية"، إن قرار الاستثمار بإضافة خط جديد للمخبوزات في مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر ناتج عن زيادة الطلب على منتجات الشركة وبالتالي الحاجة الملحة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة.

وتابع: "ننظر إلى استثماراتنا مبكرا خلال العام الحالي وهي سياسة جديدة تنتهجها إيديتا...قررنا دراسة التوسعات في وقت مبكرا حتى نحقق أرباح اعتبارا من الربع الأول بالعام المقبل".

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وحول ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، قال برزي: "أوائل الربع الثاني شهدنا طفرة في أسعار المواد الخام خصوصا الزيوت ومواد التعبئة والتغليف لذلك قمنا ببعض التعديلات في الأوزان المنتجات حتى نتجنب زيادة الأسعار التي تمثل 4% من تكلفة الإنتاج".

وقال "قراءة الشركة للسوق تشير إلى أن هذه الزيادة مؤقتة تنتهي مع نهاية الربع الثاني أو بداية الربع الثالث من العام الحالي، السوق بالفعل بدأ يشهد انخفاض ببعض أسعار المواد الخام خصوصا الزيت".

وكانت إيديتا للصناعات الغذائية أعلنت شراء خط إنتاج جديد للمخبوزات، بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن الخط الجديد سيتم تشغيله في فبراير من العام المقبل.

وسيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من المخبوزات لتصل إلى 11 ألف طن سنويا.

وذكر هاني برزي في وقت سابق، أن الشركة تسعى إلى تعظيم استفادتها من الأسس القوية التي يتميز بها قطاع المخبوزات سريع النمو.

وأكد أن الشركة بدأت جني ثمار هذه الاستراتيجية في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 34% خلال الربع الأول من عام 2021.

وبلغ إجمالي تمثيل قطاع المخبوزات في إيرادات شركة إيديتا نسبة 34.6% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2021، صعودا من 31.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتُعد "إيديتا" أحد أكبر شركات الأغذية المقيدة في البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 41.8% لصالح مصرف "كوانتم للاستثمار"، وبنحو 22% لصالح صندوق "كونجسواى فاند فرونتير" إلى جانب مساهمات أخرى بحصص أقل من 5% ونسبة للتداول الحر تصل 35%.

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